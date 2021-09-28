Украинский боксёр Александр Усик открыто исповедал Христа после того, как завоевал все четыре пояса в супертяжёлом весе…

Не нам, не нам, а Имени Твоему

Украинский профессиональный боксер Александр Усик, известный своим открытым исповеданием православной веры и защитой Украинской Православной Церкви, в тяжёлом бою в Лондоне одержал победу над Энтони Джошуа, благодаря чему стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. При этом сразу после боя он заявил, что своим поединком хотел прославить Христа, сообщает СПЖ.

«Единственное, что я хотел сделать — это прославить своего Господа Иисуса Христа, сказать, что за всё слава Богу, и победа эта от Него», — сказал Александр.

Примечательно, что все публикации в соцсетях о своей победе Усик сопроводил только одной фразой: «Слава Богу!!!»

Также Александр Усик прокомментировал кампанию, которую развернули в украинских соцсетях накануне его боя: «Знаю, что многие не хотели этой победы. Но мне это безразлично. У Бога другие планы».

Усик также поблагодарил всех за поддержку и назвал свою победу «победой каждого украинца».

Молитвенная поддержка перед поединком в Лондоне очень ощущалась, рассказал боксёр на пресс-конференции по итогам победного боя. Он отметил, что во время подготовки к бою с Энтони Джошуа «выключился из всех интернет-дел» и стал читать сообщения и поздравления уже после победы и окончания всех официальных процедур.

«Очень благодарен каждому украинцу, который меня поддерживал. Люди писали: Александр, мы за тебя молимся, мы хотим, чтобы ты победил. Так вот, эта поддержка очень сильно ощущалась», — сказал Александр Усик.

Он подчеркнул, что это «очень важная победа для нашей страны, это общая победа, победа каждого украинца».

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