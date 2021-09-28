Отныне 30 октября во всех храмах Русской Православной Церкви будут сугубо молиться о жертвах советских властей…

Церковь установила день поминовения всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении

По предложению председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополита Крутицкого и Коломенского Павла Синода Русской Православной Церкви решил установить ежегодный день совершения заупокойных богослужений о безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении, сообщает Патриархия.Ru.

Ещё в 1917—1918 гг. Священный Собор Православной Российской Церкви определил ежегодно совершать 25 января или в следующий за ним воскресный день молитвенное поминовение «усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и новомучеников». 25 марта 1991 года это поминовение «исповедников и мучеников, пострадавших за веру Христову» было возобновлено Священным Синодом. Архиерейский Собор 1992 года определил в тот же день совершать празднование Собору новомучеников и исповедников Российских. Архиерейский Собор 2013 года внёс уточнение в дату празднования, с учетом практики Русской Зарубежной Церкви (Постановления Архиерейского Собора 2013 года, пункт 30). В этот день также совершается заупокойное поминовение «всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову».

В документе Архиерейского Собора 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» подчеркивается, что Русская Православная Церковь, почитая святость новомучеников и исповедников ХХ века и утверждая их особый вклад во вселенское Православие, «помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории».

Священный Синод в заседании от 13 июня 2016 года (журнал № 44) установил особенные молитвенные прошения о безвинно убиенных в годы репрессий:

«Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих во дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и истязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть приемших, ихже имена Ты Сам, Господи, веси»;

«Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим, во дни лихолетия безвинно убиенным, страдания и истязания претерпевшим, в изгнании и заключении горькую смерть приемшим, ихже имена Ты Сам, Господи, веси, и сотвори им вечную память».

В ряде стран канонической ответственности Русской Православной Церкви ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. В частности, в России эта память совершается 30 октября (установлена в 1991 году); на Украине — в третье воскресенье мая (установлена в 2007 году); в Казахстане — 31 мая (установлена в 1997 году).

Рассмотрев нынешнее предложение митрополита Коломенского Павла, Св. Синод Русской Православной Церкви постановили:

1. Подчеркнуть, что Русская Православная Церковь «помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории» (документ Архиерейского Собора 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших»).

2. В дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову благословить на территории России 30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

3. Предложить Синодам Самоуправляемых Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов, а в епархиях, расположенных за пределами России вне перечисленных частей Русской Православной Церкви, — епархиальным архиереям вместе с епархиальными собраниями, определить, исходя из местных потребностей и условий, день совершения особенных заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

4. Определить в упомянутый день следующий порядок совершения богослужений:

а) в Патриаршем кафедральном соборном храме Христа Спасителя — Божественная литургия и панихида архиерейским чином;

б) во всех епархиях, по возможности на местах страдания безвинно убиенных — заупокойные богослужения архиерейским чином;

в) в храме на Бутовском полигоне, являющемся одним из центров хранения памяти как Новомучеников и исповедников Церкви Русской, так и всех, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении, — Божественная литургия и панихида (с сохранением сложившейся традиции внебогослужебной практики чтения на полигоне имен здесь убиенных);

г) в духовных академиях и семинариях при участии учащихся — заупокойные богослужения;

д) в приходских храмах и в монастырях — заупокойные богослужения.

5. Координацию деятельности по сохранению церковной памяти о всех, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении, возложить на Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Русская линия