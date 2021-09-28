К числу важнейших задач, которые стоят перед Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата, относится «работа по преодолению расколов во Вселенском Православии, которые порождены незаконным, антиканоническим и, я бы сказал, безумным вторжением Константинопольского Патриарха на Украину», отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 сентября 2021 года в ходе церемонии вручения церковных наград председателю ОВЦС митрополиту Волоколамскому Илариону и его заместителям — архиепископу Клинскому Леониду, протоиерею Николаю Балашову, архимандриту Филарету (Булекову), сообщает Патриархия.Ru.

«Позволю себе так сказать, потому что знаю хорошо Патриарха Варфоломея — наверное, не своим разумом он действовал и не по своей воле», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

При этом он отверг суждения, будто, находясь под внешним давлением, Константинопольский Патриарх не мог поступить иным образом: «А как же мы поступали иначе, живя в атеистическом государстве? Вы нас не напугайте никакими страшилками — мы через все прошли и не прекратили общение ни с одной Поместной Православной Церковью, которых в нашей стране в то время зачастую называли „прихвостнями американского империализма“. Мы поддерживали эти отношения, ездили друг ко другу, приглашали сюда делегации. Поэтому, когда нам говорят, что сегодня Патриарх Варфоломей якобы не мог поступить иначе, намекая на могущественные силы извне, я не принимаю этой аргументации. Среди Патриархов Константинопольских были мученики и исповедники, один из них — Патриарх Григорий — был повешен на воротах Патриархии. Константинополь всегда представлялся нам твердыней Православия».

«И мы по-человечески очень переживаем, что сегодня Константинопольский Патриарх отпал в раскол, потому что причащался с раскольниками и признал самосвятов, не имеющих законной хиротонии, не являющимися каноническими архиереями», — констатировал Святейший Владыка.

При этом Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул: «Понимая свою правду, будучи убежденными в том, что стоим на незыблемой основе священных канонов, по-пастырски, по-человечески мы должны стремиться к тому, чтобы преодолеть это сложное время в межправославных отношениях, потому что и в Греции, и в других странах, находящихся под влиянием Константинопольского Патриарха, находятся наши братья и сестры, благочестивые монахи и монахини, и для нас великая скорбь, что по ошибкам одного страдают другие».

Отделу внешних церковных связей предстоит большая работа: оставаясь на принципиальных канонических позициях, делать все для того, чтобы Вселенское Православие вышло из того тяжёлого кризисного состояния, в котором оно находится, отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

У каждой Поместной Православной Церкви есть свои проблемы, и иногда очень сложные, хотя и не столь заметные, как это было, например, в советский период с Русской Церковью, напомнил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подчеркнув: «Поэтому наша совместная солидарность, проявление любви друг к другу очень и очень важны для укрепления всего Вселенского Православия».

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