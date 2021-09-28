Русская линия
Сводка новостей от 28 сентября 2021

Протоиерей Николай Данилевич: В некоторых Поместных Церквах, которые сейчас признали ПЦУ, после смены их Предстоятелей возможен пересмотр решений в пользу УПЦ
Зампред ОВЦС УПЦ указал, что всё большее число архиереев сегодня в мире осознают, что признание раскольников Фанаром было ошибкой…

Протоиерей Николай ДанилевичЗаместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в программе «Право на веру» на Youtube-канале «Перший Козацький» заявил, что сегодня уже можно смело сказать, что, несмотря на серьёзное давление, Украинская Православная Церковь выстояла, и все попытки её сломить и «объединить» с раскольниками, оказались тщетны, а потому сейчас в православном мире наступает время осознания ошибочности действий Фанара на Украине, сообщает СПЖ.

«В православном мире происходит осмысление этих событий, и даже те архиереи Поместных Церквей, которые рьяно выступали за признание ПЦУ, остыли. Наступает время спокойной, трезвой оценки и решений. События, которые мы наблюдали в 2018−19 годах, были не церковные, а политические, это был шум. Сейчас эта тема утратила, слава Богу, актуальность у нас в обществе. В ПЦУ тоже поняли, что никаких „переходов“ больше не будет, я вам даю инсайдерскую информацию. Там тоже есть определённое разочарование и чувство того, что ожидания не исполнились, и перспективы, обозначенные перед ними, так и не осуществились», — отметил протоиерей Николай Данилевич.

По словам спикера УПЦ, в некоторых Поместных Церквах, которые признали ПЦУ, после смены их Предстоятелей возможен пересмотр решений в пользу УПЦ.

«Вся эта история показывает, что наскоком можно делать всё что угодно, но потом эти вещи надо разбирать. Шаги надо делать правильно, с согласия всех, не с помощью конфликта, потому что это не приносит положительного результата для Церкви», — добавил священник.

Русская линия

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Протоиерей Николай Данилевич: В некоторых Поместных Церквах, которые сейчас признали ПЦУ, после смены их Предстоятелей возможен пересмотр решений в пользу УПЦ
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