25 сентября 2021 года Сербский Патриарх Порфирий, несмотря на провокации черногорских националистов, которые устроили акции протеста в прошлый приезд Предстоятеля в Черногорию, вновь прибыл на черногорскую землю, где его тепло встретили верующие и духовенство страны, сообщает официальный сайт Сербской Православной Церкви.

26 сентября Предстоятель Сербской Церкви возглавил Божественную литургию и чин интронизации новоизбранного епископа Будимлянско-Никшичского Мефодия, которые прошли в монастыре святого великомученика Георгия в Беране.

Помимо Патриарха Порфирия в торжествах приняли участие митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий и многочисленные архиереи и священники Сербской Православной Церкви. Интронизация нового правящего архипастыря также собрала в обители тысячи верующих Черногорской митрополии.

На официальном сайте Приморско-Черногорской митрополии шла прямая трансляция богослужения, а затем была выложена видеозапись всех торжеств.

Обращаясь к своей пастве, Патриарх Сербский Порфирий указал, что не мог вновь не посетить Черногорию.

«Мы не имели права не выполнить свой церковный долг. Даже через много веков мы не будем теми, кто сдастся, отвернется от собственного дома, согласится не возводить на митрополичий престол архипастырей там, где они всегда восседали и где всегда будет архипастырский престол Черногорско-Приморского канонического Православия, и в частности, Сербской Православной Церкви», — отметил Его Святейшество.

На сей раз никаких провокаций со стороны черногорских националистов в ответ на визит Патриарха Порфирия не последовало — гонитель Сербской Церкви, нынешний президент Черногории Мило Джуканович, судя по всему, до сих пор не может оправиться после того, как его активные попытки сорвать прошлый визит Предстоятеля Сербской Церкви в Черногорию не принесли никаких результатов и полностью провалилась.

Русская линия