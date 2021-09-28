22 сентября 2021 года в музейном комплексе «Конный двор» в составе исторической экспозиции «Троице-Сергиева Лавра: архитектурный ансамбль, страницы истории XIV—XVIII вв.» открылась выставка, посвященная истории взаимоотношений царя Ивана Грозного и Троице-Сергиева монастыря, сообщает сайт Троице-Сергиевой лавры.

Открыл выставку квартет Московской духовной академии, после чего кураторы выставки обратились к гостям со вступительной речью. Приветственное слово сказала заместительница генерального директора музея-заповедника С.В. Николаева:

«На данной выставке представлена фигура Ивана IV Васильевича, по прозванию Грозного. Наверное, более, чем этот царь, с Троицким монастырем от младенчества до последних месяцев своей жизни не был связан никто из великих правителей Российских. Безусловно, это личность грандиозная, противоречивая, и в какой-то степени мы отразили это в названии выставки: „Царственный богомолец“. Богомолец, то есть смиренный человек, приходящий сюда, в монастырь, к преподобному Сергию просить о чём-то и каяться. Он приходил сюда молиться и получать отпущение своих грехов. Особенно это касается последнего периода его жизни. Но как самодержец и царь он давал привилегии Троицкому монастырю и совершал драгоценные царственные вклады. Первое драгоценное украшение обители — это знаменитая икона Андрея Рублева „Троица“. Именно по его указу возводится огромный по тем временам Успенский собор. Всё это противоречие, сочетание несочетаемого и привело нас к мысли о создании такой выставки. Мы имеем счастливую возможность иллюстрировать наши мысли и идеи подлинными произведениями искусства. Некоторые из них являются единственными в своем роде и подлинными историческими памятниками и документами».

Со словами приветствия выступила куратор выставки, заведующая отделом «История и культура Сергиево-Посадского края XIV—XX вв.» Т.Ю. Токарева:

«Мы рады приветствовать вас всех в нашем музее, на нашей экспозиции об истории Троице-Сергиевой Лавры. Впервые мы открыли проект, который по возможности детально рассказывает о взаимоотношениях Троице-Сергиева монастыря и царя Ивана IV. Выставка необычная. Она рассчитана в основном на подрастающее поколение. Все вещи максимально приближены к зрителю с учётом того, чтобы дети могли их лучше увидеть».

Также гостей музея-заповедника поприветствовал ещё один куратор выставки — ведущий научный сотрудник отдела «История и культура Сергиево-Посадского края XIV — нач. XX вв.» С.Ю. Шокарев. Он, в частности, отметил:

«Иван Грозный, безусловно, один из самых знаменитых средневековых правителей. И верно отмечают историки, что это сложный персонаж в отечественной истории. И часто его сложно понять, и иногда непонятно, как это сделать. Но у нас есть факты. В нашем случае — это музейные предметы. Любой желающий может увидеть историю его жизни, становления и царствования».

На выставке впервые представили уникальную коллекцию произведений искусства из фондов Сергиево-Посадского музея-заповедника, созданных в эпоху грозного самодержца, личность которого неизменно привлекает интерес. Произведения иконописи, декоративно-прикладного искусства, памятники книжности и другие артефакты XVI столетия рассказывают о связях Ивана Грозного с Троице-Сергиевым монастырем и драматических поворотах истории его царствования.

Также здесь представлены вклады царской семьи и представителей московского боярства, оригинал жалованной грамоты Ивана IV, серебряные чаши с именем царя Ивана Грозного и его сына царевича Фёдора. Особый интерес представляют уникальные памятники книжности — Апостол, принадлежавший митрополиту Иоасафу (Скрипицыну), Евангелия священника Меркурия Дмитровца и диакона Ионы Зуя, — украшенные великолепными миниатюрами.

Свидетельством той эпохи также является могильная плита боярина Ивана Андреевича Бутурлина, казненного в 1575 г. О трагедии в царской семье и гибели царевича Ивана повествует Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря 1673 г., сохранившая запись о покаянии Ивана Грозного в Троицкой обители и установлении им поминовения своего погибшего сына.

Выставка продлится до 17 декабря 2021 г. Она находится по адресу: музейный комплекс «Конный двор» (ул. 1-й Ударной Армии, д. 2).

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