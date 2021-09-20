По официальным данным, «Единая Россия» вновь заняла большинство мест в Госдуме. Ни пенсионная реформа, ни другие непопулярные меры не смогли снизить рейтинг единороссов…

В России продолжают подводить итоги прошедших с 17 по 19 сентября выборы в Государственную Думу, и надо сказать, никаких серьёзных перемен в парламент страны они не принесли. После обработки ста процентов протоколов партия «Единая Россия» одержала победу по партийным спискам на выборах в Государственную думу с результатом 49,82 процента голосов, сообщает РИА Новости.

Второе место заняла Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), набрав 18,93 процента голосов. Тройку лидеров замкнула Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с результатом 7,55 процента голосов. Также в пятерке лидеров оказалась партия «Справедливая Россия — за правду», за которую отдали 7,46 процента голосов, и «Новые люди» — 5,32 процента голосов.

Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.

В нижнюю палату парламента по одномандатным округам проходят представители семи политических движений. Кандидаты от «Единой России» одержали победу в 198 одномандатных округах. У КПРФ девять кандидатов-лидеров, у «Справедливой России — За правду» — восемь кандидатов, у ЛДПР — два кандидата.

Помимо этого, по одному кандидату-лидеру имеют политические движения «Родина», «Гражданская платформа» и Партия Роста. Речь идет об Алексее Журавлёве, Рифате Шайхутдинове и Оксане Дмитриевой соответственно.

В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Из них трое в Москве (Анатолий Вассерман, Олег Леонов, Дмитрий Певцов), а также по одному в Республике Адыгея (Владислав Резник) и Республике Крым (Леонид Бабашов).

В настоящее время разного рода эксперты ведут бурные дискуссии о том, каким образом российским властям удалось удержать большинство в парламенте страны, несмотря на пенсионную реформу и другие крайне непопулярные меры, принятые в последнее время властями. При этом многие указывают на изменившийся формат голосования, когда любой желающий мог отдать свой голос за ту или иную партию удалённо по Интернету и при этом несколько раз менять своё мнение.

Многие не доверяют новой системе и, возможно, вполне справедливо. Сомневаться в том, что власти в России используют административный ресурс, не приходится, однако факт остаётся фактом — единороссы вновь будут в большинстве в Госдуме, и спорить по этому поводу теперь бессмысленно. Гораздо важнее то, кто мог бы прийти им на смену. В современных условиях это коммунисты, которые и так в последнее время чересчур сильно подняли голову. В свете такой перспективы единороссы кажутся для православных куда меньшим злом, чем наследники большевиков.

Конечно, «Единая Россия» продолжит заявлять о демографической катастрофе в России и параллельно финансировать аборты за счёт государства, тепло приветствовать Святейшего Патриарха Кирилла в стенах Госдумы и никак не обращать внимания на его призывы запретить суррогатное материнство и т. д. Однако, сохранится и целый ряд других положительных вещей для верующих. Храмы продолжат строиться, как и строились, и никаких антицерковных гонений в России не будет, а ведь в демократической Украине они вполне реальны.

Лишь одно не может не вызывает тревогу — в обществе всё больше чувствуется застой и растёт запрос на перемены, а их-то как раз и не происходит. Парламент — это то место, где должно происходить обсуждение наиболее острых проблем страны и «выпускаться политический пар», а итоги выборов говорят о том, что Госдума продолжит следовать в фарватере политики правительства и президента, не допуская никакого «чрезмерного свободомыслия». Всё это чревато тем, что рано или поздно сложившаяся система может рухнуть, и ни о какой плавной передаче власти новым людям тогда речи идти уже не будет. А очень не хотелось бы, чтобы после двух десятилетий стабильности страна вновь окунулась в лихие 90-е.

Русская линия