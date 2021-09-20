В Грузинской Патриархии вынуждены были выступить с официальными опровержениями ложной информации СМИ, распространивших якобы записи тайной прослушки нынешнего митрополита Чкондидского Стефана (Калайджишвили), назвав публикацию очередной спланированной кампанией против Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на Грузинскую Патриархию.

«14 сентября с.г., в день церковного новолетия, сторонники митрополита Петра Цаавы нанесли физическое и словесное оскорбление Чкондидскому митрополиту Степану (Калаиджишвили). Духовные лица, ввиду определённых преступлений, несколько месяцев назад были подвержены церковным прещениям, они препятствовали архиерею, чтобы он не вошёл в училище под мотивом того, будто, согласно распространенным в последнее время файлам, у него есть нарушения нравственного порядка, что является необоснованным и лживым обвинением», — сообщается на сайте Грузинской Патриархии.

Как сказано в сообщении, «большая часть опубликованного, очевидно, построена на лжи, в остальной части — смешаны ложь и правда (предположительно, сознательно), а некоторые — содержат правду. Именно эта правда и является тем способом, с помощью которого кое-кто старается правду-ложь и полную ложь представить обществу как правду. Во всяком случае, хотя бы дать людям повод для сомнений».

В Грузинской Патриархии призвали установить аутентичность распространяемых записей, учитывая «противостояние, которое годами осуществляют определенные силы против Церкви».

«Знаменательно и то, что именно телеканалы, имеющие отрицательное отношение к Церкви, производят тиражирование тайных, несанкционированных прослушиваний, что способствует возникновению необоснованных подозрений и внедрению недоверия среди населения, они причиняют людям огромную боль и наносят им оскорбления», — добавили в Патриархии.

В Грузинской Патриархии заявили, что распространение ложной информации противоречит нормам этики и права и призвали своевременно расследовать произошедшее преступление, так как это является вопросом национальной безопасности и достоинства государства.

«По Уголовному кодексу Грузии, наказуемым является обнародование информации, отображающей личную жизнь и тайну личной жизни, а также незаконное хранение персональной информации, её применение, распространение; также наказуемо обнародование личной коммуникации, личной переписки, телефонных бесед (статьи 157, 1571, 158,159). Несмотря на то, что всё вышеуказанное должно быть хорошо знакомо руководителям медиа-средств, они все-таки продолжают распространение информации неизвестного происхождения. Очевидно, это — попытка включения Церкви в предвыборный процесс, провоцирование беспорядков и создания серьезных для страны проблем», — отметили в ГПЦ.

Напомним, ситуация в Чкондидской епархии ГПЦ на протяжении двух лет остается напряженной. После запрета в служении предыдущего митрополита Чкондидского Петра (Цаавы) в октябре 2019 года в епархии осталось много его сторонников, которые открыто выступают против новоназначенного архиерея митрополита Стефана (Калайджишвили).

При этом бросается в глаза, что ситуация в Чкондидской епархии используется антицерковными силами для максимального ослабления Грузинской Патриархии и авторитета Церкви в обществе. Причём тайная прослушка грузинских архиееев свидетельствует о том, что в антицерковной кампании в Грузии принимают участие сотрудники неизвестных спецслужб, которые имеют все средства для этого.

Русская линия