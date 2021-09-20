Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» фактически признал «екатеринбургские останки» мощами Царской семьи, заявив, что «те экспертизы, которые были проведены, убедительно показывают, что найденные под Екатеринбургом останки являются действительно останками Царской семьи», сообщает РИА Новости.

При этом, по словам владыки Илариона, Церковь признает их мощами, когда «все архиереи ознакомятся с результатом этих экспертиз». «Я думаю, как только это знакомство произойдёт — вероятно, на Архиерейском соборе в ноябре — подлинность „екатеринбургских останков“ будет признана Церковью», — заявил митрополит Иларион.

«У архиереев должна быть полная свобода отреагировать на ту информацию, которую они получат», — подчеркнул он. По его словам, на данный момент с результатами экспертиз ознакомлены члены Священного Синода РПЦ, но окончательное решение по признанию подлинности останков остается за Архиерейским Собором, который планируется провести с 15 по 18 ноября.

Стоит обратить внимание, что помимо научных экспертиз в отношении останков святых, Церковь, в отличие от митрополита Илариона, традиционно руководствуется и таким критерием как почитание или непочитание тех или иных останков среди верующих и духовенства, а все эти годы мы не наблюдали никакого почитания «екатеринбургских останков». Верующие не чувствуют благодати от этих «мощей», свободно лежащих в Петропавловской крепости Петербурга, и не стекаются туда для молитвы Царской семье. В то же время место расстрела и предположительного уничтожения останков Царственных мучеников в Екатеринбурге всегда изобилует благодатью, о чём свидетельствуют многочисленные паломники, тысячами стекающихся в столицу Урала со всей России.

Однако это нисколько не смущает владыку Илариона, который не хочет даже обращать внимание на подобного рода вещи и свидетельства. В заявлениях главы ОВЦС более превалирует подход обычного чиновника, чем архипастыря Церкви. Впрочем, среди архиереев Русской Православной Церкви достаточно тех, кто уделяет подобного рода вопросам гораздо более серьёзное внимание, чем председатель ОВЦС, а потому есть надежда, что на Архиерейском Соборе состоится, действительно, обстоятельное обсуждение «екатеринбургского вопроса», и архипастыри вынесут по этому поводу взвешенное, а не скоропалительное решение в духе владыки Илариона.

Что же касается верующих, то они ждут от своих архипастырей не формального подтверждения выводов тех или иных светских экспертов по проведённым ими исследованиям, а отеческого разъяснения по всем сомнительным пунктам убийства Царской семьи, а также духовного объяснения того, почему Господь лишил «екатеринбургские останки» Своей благодати. Только такой духовный подход может избавить Церковь от очередных потрясений, вызванных темой «екатеринбургских останков». А то, что Русская Церковь не так едина, как кажется, в последнее время свидетельств было более чем достаточно.

Русская линия