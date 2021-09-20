20 сентября 2021 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялось VI собрание представителей епархиальных юридических отделов Украинской Православной Церкви, в ходе которого управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний озвучил цифру захваченных раскольниками храмов канонической Церкви, сообщает сайт Юридического отдела УПЦ.

В своей речи митрополит Антоний подчеркнул, что несмотря на декларирование некоторыми политиками на Украине партнёрской модели государственно-церковных отношений, в обществе продолжает формироваться ситуация с дискриминацией по признаку религии.

В частности, владыка напомнил о несправедливости двух действующих законов Украины, о которых Украинская Православная Церковь говорит три последних года, называя их антицерковными и неконституционными:

«С одной стороны, это Закон Украины № 2662-VIII (о переименовании), который заблокировал деятельность религиозных организаций УПЦ, лишив возможности актуализации данных в государственных реестрах Украины (земельном кадастре, реестре прав и реестре юридических лиц). С другой стороны, закон Украины № 2673-VIII (об изменении подчинённости), которым предусмотрена возможность вмешательства в деятельность прихода и введение бесконтрольной системы регистрации религиозных организаций».

«Следствием принятия упомянутых законов Украины является вопиющая статистика незаконной перерегистрации религиозных общин (около 500 случаев, цифра приблизительная, ведь происходит тайно), рейдерских захватов храмов (144 случая), избиения священнослужителей и мирян, поджоги (26 случаях), акты вандализма (22 случая), ограбление (42 случаев), запугивание и шантаж, которые имеют место в жизни верующих Украинской Православной Церкви», — сообщил управляющий делами УПЦ.

По его информации, в последние годы, именно эти случаи определяют направление работы правозащитников Украинской Православной Церкви.

Кроме того, иерарх подчеркнул, что Большая палата Верховного суда в апреле этого года определила в судах какой юрисдикции можно защищать свои права от незаконной перерегистрации и рейдерского захвата — дела такой категории должны рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства.

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