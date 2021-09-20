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Сводка новостей от 20 сентября 2021

Архиепископ Севастийский Феодосий: На Святой Земле продолжают считать УПЦ единственной канонической Церковью Украины
Архиерей Иерусалимского Патриархата вновь подтвердил, что Иерусалимская Церковь не собирается признавать украинских раскольников…

Архиепископ Севастийский Феодосий (Аталла)16 сентября 2021 года на конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» в онлайн-режиме выступил иерарх Иерусалимского Патриархата архиепископ Севастийский Феодосий, который выразил поддержку Украинской и Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

По словам владыки, на Святой Земле неустанно молятся об уврачевании украинского раскола. При этом владыка Феодосий заявил, что Иерусалимский Патриархат как и прежде продолжает признавать единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую Православную Церковь и её главу Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В своём выступлении архиепископ Феодосий вспоминал о совместном богослужении с Его Блаженством у Гроба Господня в Иерусалиме: по его свидетельству, Митрополит Онуфрий «воздел руки и молился со слезами на глазах, чтобы этот кризис прекратился, и Господь принес мир в Церковь Украины». «Нас объединяет любовь, молитва и надежда на общее будущее мирового Православия», — сказал архиепископ Феодосий.

Русская линия

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Архиепископ Севастийский Феодосий: На Святой Земле продолжают считать УПЦ единственной канонической Церковью Украины
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