16 сентября 2021 года на конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» в онлайн-режиме выступил иерарх Иерусалимского Патриархата архиепископ Севастийский Феодосий, который выразил поддержку Украинской и Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

По словам владыки, на Святой Земле неустанно молятся об уврачевании украинского раскола. При этом владыка Феодосий заявил, что Иерусалимский Патриархат как и прежде продолжает признавать единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую Православную Церковь и её главу Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В своём выступлении архиепископ Феодосий вспоминал о совместном богослужении с Его Блаженством у Гроба Господня в Иерусалиме: по его свидетельству, Митрополит Онуфрий «воздел руки и молился со слезами на глазах, чтобы этот кризис прекратился, и Господь принес мир в Церковь Украины». «Нас объединяет любовь, молитва и надежда на общее будущее мирового Православия», — сказал архиепископ Феодосий.

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