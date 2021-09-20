16 сентября 2021 года на конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» в онлайн-режиме выступили иерархи Поместных Православных Церквей, и в том числе, представитель Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней, доклад которого был посвящен теме «Церковная автокефалия вчера и сегодня», сообщает Патриархия.Ru.

Говоря о предоставлении Константинопольским Патриархом автокефалии украинским раскольникам, епископ Ириней подчеркнул:

«Автокефалия должна быть подтверждением и укреплением соборности и единства Церкви, а на деле она стала стеной соблазна и камнем преткновения. Она не только не служит укреплению православной веры и росту тела Вселенской Православной Церкви, но прежде всего не служит пастырскому сотериологическому старанию о спасении душ всех верующих, а, наоборот, к сожалению, сегодня употребляется как орудие и средство для разрушения единства Церкви с тенденцией редефиниции православной экклезиологии».

«Канонический беспорядок, каноническая анархия, вмешательство и вторжение на каноническую территорию других Поместных Православных Церквей уже получает своё жалкое квазибогословское объяснение и оправдание, — обратил внимание владыка Ириней. — Пастырский аспект и сотериологическая перспектива деятельности Церкви в мире становятся неважными или даже игнорируются. Всё это происходит на наших глазах, показано в наши дни на печальном примере поведения Константинопольского Патриархата — нашей Матери-Церкви, к сожалению, забывшей, что означает настоящая материнская забота и любовь».

«Ситуация очень трагическая, опасная, но я уверен, что как в день Пятидесятницы, так и через всю историю Церкви Дух Святой руководит в Церкви. Спаситель нас убеждает, что врата ада не одолеют её, не смогут победить, и я уверен, что найдётся какое-то решение. Потому что если этот раскол продлится слишком долго, то, к сожалению, будет неизбежен новый раскол наподобие того, что был в XI столетии, и вина будет на тех, кто вызвал такой раскол. Дай Бог, чтобы такого не было и как-то со временем ситуация уврачевалась», — выразил надежду сербский архиерей.

Русская линия