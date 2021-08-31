Русская линия
Сводка новостей от 31 августа 2021

Патриарх Варфоломей заявил, о неразумности тех, кто отказывается от вакцинации
Глава Фанара призвал всех прививаться от COVID-19…

Константинопольский Патриарх ВарфоломейКонстантинопольский Патриарх Варфоломей весьма категорично высказался по поводу продолжающейся в Греции и других европейских странах вакцинации от коронавируса, заявив, что отказывающимся от вакцинации нет оправдания, сообщает РИА Новости.

«Это совершенно неразумно и неправильно, что некоторые люди боятся сделать прививку. Нет разумного оправдания этому. Я снова призываю всех, не откладывая, пройти вакцинацию. Чтобы избежать возможных серьёзных опасностей, которые приведут их к смерти», — сказал Патриарх.

«Мы как Церковь, как религия, как Вселенский патриархат в частности, уважаем науку, представителей науки, научные открытия и приспосабливаем свою жизнь к ним», — добавил он.

Что касается противников вакцинации, то глава Фанара отметил, что «они не думают правильно, не мыслят логически и поступают несправедливо по отношению к себе и своим собратьям». «Потому что они могут передать коронавирус своим собратьям, не подозревая об этом. Это большая опасность», — сказал он.

Русская линия

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Патриарх Варфоломей заявил, о неразумности тех, кто отказывается от вакцинации
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