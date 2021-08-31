Владимир Ресин: В Москве нужно построить ещё не 200 и не 300 храмов. И даже не 500, а гораздо больше

Депутат Госдумы Владимир Ресин, который курирует программу строительства православных храмов Москвы, известную как «программа-200», сообщил о существенном увеличении ее масштабов, передаёт Интерфакс.

«Ещё не один десяток лет пройдёт, а храмы будут строиться. Москва развивается, Москва растёт. И если иметь храмы в шаговой доступности (один храм на 20−30 тысяч человек), конечно, тогда речь должна идти не о 200 и не о 300 храмах. И даже не о 500 храмах», — сказал Ресин в ходе выездного совещания.

В то же время он признал, что в некоторых районах Москвы уже удалось достичь необходимого для местных жителей количества храмов.

Программа строительства православных церквей стартовала в 2010 году по инициативе Патриарха Кирилла. На момент начала её реализации Москва, по оценкам Русской Православной Церкви, испытывала особую нехватку храмов по сравнению с остальными регионами России.

«3а десять лет с момента закладки первой капсулы в основание первого программного храма в работе на территории „большой Москвы“ находились 283 храмовых комплекса, из них построено уже 103 храмовых комплекса», — сообщил Ресин.

Русская линия