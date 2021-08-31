30 августа 2021 года профанарский викарный епископ Исайя (Сланинки) вопреки решению священноначалия Православной Церкви Чешских Земель и Словакии попытался силой захватить храм в честь святого мученика Вацлава в городе Брно (Чехия), однако эта попытка была предотвращена верующими прихожанами во главе с настоятелем храма Иосифом Фесаком, а также чешской полицией.

Чешский иерарх Исайя (Сланинка), викарный епископ Оломоуцко-Брненской епархии, был рукоположен в 2015 году во время кризиса в ПЦЧЗиС. Фанар тогда пытался создать в ПЦЧЗиС альтернативный Синод под своим управлением, но сделать этого не удалось. В настоящее время этот иерарх продвигает в Чехии интересы Фанара и противостоит своему Предстоятелю, опираясь на поддержку Константинопольского Патриархата. В 2019 году, несмотря на запрет Предстоятеля ПЦЧЗиС, он прибыл в Киев и сослужил с украинскими раскольниками во главе с Епифанием Думенко.

Рано утром епископ Исайя со своими сторонниками пришёл в храм святого мученика Вацлава с целью сменить замки, но протоиерей Иосиф Фейсак закрылся изнутри и не позволил этого сделать. В связи с дальнейшими попытками архиерея попасть в помещение прихожане вызвали полицию, которая после переговоров предложила закрыть храм и передать ключи от него третьему лицу на хранение до решения Священного Синода по этому конфликту.

«Ключи от нашего храма, который будет временно закрыт, будут храниться в Управлении района Брно-Стршед до тех пор, пока Священный Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии не примет решение о праве духовного администратора PCO в Брно, — сообщили на сайте прихода. — У нашей церковной общины нет иного выбора, кроме как проводить службы и снова молиться только перед нашим храмом».

Прихожане отмечают, что они молятся Господу о защите своих верующих и просвещении тех, кто должен с достоинством управлять Церковью для общего блага верующих.

Русская линия