В правовом управлении Русской Православной Церкви считают оправданной идею общественной организации «Архнадзор» создать реестр сохранившихся зданий домовых храмов в Москве, сообщает РИА Новости.

«Архнадзор» 16 августа опубликовал на своем сайте открытое письмо мэру столицы Сергею Собянину в связи со сносом здания домой церкви святого Трифона. «Архнадзор» обратил внимание мэра на то, что многие бывшие домовые церкви в городе не имеют охранного статуса, и предложил создать особый реестр сохранившихся зданий таких храмов и поставить их на государственную охрану как объекты культурного наследия.

«В целом идея создания реестра таких объектов представляется оправданной. Действующее законодательство запрещает приватизацию зданий храмов, устанавливает особый режим их использования, запрещая наложение на них взысканий по претензиям кредиторов и обеспечивая беспрепятственное (не требующее специальных согласований) совершение в них богослужений и иных религиозных обрядов. Однако запрет на приватизацию храмовых зданий нередко нарушается», — заявила руководительница правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

Она отметила, что храмы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, часто становятся объектами купли-продажи, но такие сделки недействительны.

Ранее Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщил, что снос бывшего православного храма в честь святого мученика Трифона, против которого выступили в Русской Православной Церкви, был остановлен при участии общественников. Была создана рабочая группа, в которую вошли застройщики, представители РПЦ, общественности и движения «Сорок сороков». В качестве одного из возможных решений рассматривается восстановление домовой церкви в рамках строящегося комплекса с использованием исторических стен. Застройщик перейдет к проработке решения по сохранению храма после согласования возможных вариантов с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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