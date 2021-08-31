Русская линия
Сводка новостей от 31 августа 2021

Бастрыкин поручил разобраться с Аминовкой
Глава Следственного комитета поручил проверить стройку закрытого «халяльного» посёлка в Подмосковье…

Следственный комитет РФПредседатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову проверить материалы СМИ о планах построить в деревне Нечёсово в Шаховском районе Московской области исламское поселение под названием Аминовка, сообщает Интерфакс.

«В СМИ высказываются опасения, что на данной территории планируется создание религиозного анклава и что жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы. В одном из изданий высказывается также предположение, что данный посёлок создается под религиозную секту», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о продаже участков в строящемся в Подмосковье поселении Аминовка. Отмечалось, что в поселении будет мечеть, запрет на курение, алкоголь и разведение свиней. Утверждалось, что кандидатов, желающих купить участок в закрытом поселении, будет утверждать спецкомиссия, а для жителей поселка будет действовать мусульманский дресс-код.

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Бастрыкин поручил разобраться с Аминовкой
Глава Следственного комитета поручил проверить стройку закрытого «халяльного» посёлка в Подмосковье...

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