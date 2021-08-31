Сегодня день памяти одного из лидеров монархического движения в Нижнем Новгороде протоиерея Н.В.Орловского, принявшего мученическую кончину в 1918 г. Дата его рождения к сожалению пока неизвестна. Служил отец Николай настоятелем Живоносновской церкви в Н. Новгороде, долгие годы являясь учителем Закона Божьего в местном начальном училище.

В дни первой революционной смуты 1905 — 1907 годов иерей Николай Орловский был в числе основателей монархического союза «Белое Знамя», в 1906—1907 годы возглавляя этот союз. В этот же период он также издавал и редактировал черносотенную газету «Минин».

После возникновения Союза Русского Народа (СРН), вокруг которого стали объединяться мелкие региональные монархические организации Российской Империи, иерей Николай Орловский возглавил Георгиевско-Мининский отдел СРН. По общему мнению, он являлся одним из лучших ораторов среди правых в Нижегородской губернии, активно занимался просветительской работой, неоднократно баллотировался на выборах в Государственную Думу.

После Февральской революции отец Николай Орловский, ставший к тому времени протоиреем, настоятелем Казанской церкви, начал подвергаться преследованию со стороны новой власти. С приходом большевиков преследования усилились. Летом 1918 года, в самом начале «красного террора», протоиерей Николай был обвинён в контрреволюционной агитации и арестован и в ночь с 30 на 31 августа решением ревтрибунала приговорён к расстрелу. С ним вместе был расстрелян активный участник монархического движения редактор правых газет «Минин», «Козьма Минин» и «Голос нижегородца» Григорий Николаевич Васильев.

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