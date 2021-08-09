Тема реформирования органов опеки и попечительства должна найти отражение в программе партии «Единая Россия», заявила уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова, которая вошла в пятерку лидеров федерального списка ЕР на выборы в Госдуму, сообщает РИА Новости.

«Тема реформирования опеки уже вошла в поручение президента, и безусловно, те предложения, которые войдут в программу партии, будут дополнять эти решения, а именно — о создании, определении единого ведомства, которое бы занималось семьёй. И сегодня мы продолжаем проверку органов в регионах», — сказала Кузнецова.

Уполномоченная отметила, что аппарат продолжает выявлять большое количество нарушений.

Ранее Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы. В конце октября в Минпросвещения РФ была создана группа по разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства несовершеннолетних.

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