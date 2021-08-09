Русская линия
Сводка новостей от 9 августа 2021

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного Германа Аляскинского, мы вспоминаем консервативного публициста Ю.Н.Говоруху-Отрока…

Преподобный Герман Аляскинский Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове, под Москвой, в 1757 году в купеческой семье. С шестнадцати лет он вступил на иноческий путь. Вначале преподобный нёс послушание в Троице-Сергиевой пустыни на берегу Финского залива в окрестностях Петербурга. Но через 5 лет, желая полного уединения и безмолвия, преподобный Герман ушёл на Валаам.

После тщательного испытания различными послушаниями игумен Назарий благословил молодого подвижника на постоянное жительство в лесу, в пустынном уединении. По праздникам, приходя в монастырь, преподобный нёс клиросное послушание. В Валаамской обители святой Герман принял монашеский постриг.

После 15-ти лет пребывания преподобного Германа на Валааме Господь призвал смиренного инока на апостольское служение и послал его проповедовать Евангелие и крестить язычников малообжитого и сурового края Аляски и прилегающих к ней островов Северной Америки. С этой целью в 1793 году была создана духовная Миссия, получившая название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк. Руководителем миссии был назначен архимандрит Иоасаф (Болотов), инок Валаамского монастыря. В числе прочих сотрудников Миссии было ещё пять иноков Валаамского монастыря, среди них и преподобный Герман, которому Господь благословил потрудиться в благовестии дольше и плодотворнее, чем кому-либо другому из членов Миссии.

Отец Герман на новом месте поначалу нёс послушание в пекарне и занимался хозяйственными заботами Миссии. Под руководством архимандрита Иоасафа (позднее епископа) Миссия находилась недолго: во время бури (в 1799 году) Преосвященный Иоасаф со своими спутниками погиб в волнах океана. На помощь оставшимся в живых миссионерам в 1804 году был командирован только один иеромонах Александро-Невской Лавры Гедеон, который в 1807 году покинул стан миссионеров, возложив всю ответственность на преподобного Германа. Преподобного хотели посвятить в сан иеромонаха и возвести во архимандрита, но смиренный инок отказался от какого бы то ни было возвышения и до конца своих дней пребывал простым монахом.

Преподобный Герман был для местных жителей истинным добрым пастырем и защищал их, как мог, от злых и хищных людей, которые видели в островитянах только объект для жестокой эксплуатации. Непоколебимо и настойчиво, не имея никакой поддержки, кроме своей пламенной веры, старец продолжал своё заступничество за обиженных и угнетённых, видя в этом свой долг и призвание, сущность которого он выразил удивительно простыми словами: «Я — нижайший слуга здешних народов и нянька».

Всем своим видом, всеми привычками старец Герман живо напоминал современникам древних отшельников, прославившихся подвигами воздержания и Богоугождения. Беседа старца производила на слушавших неотразимое впечатление. Особенно поражали собеседников ясность его мыслей, отчётливость и быстрота суждений.

Отец Герман жил сначала возле храма миссии, на Кадьяке, а после переселился на близлежащий остров Еловый, который назвал «Новым Валаамом». Остров Еловый был последним приютом в многотрудных апостольских странствованиях святого старца. Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей кончины и объяснил, как похоронить его. 13 декабря 1837 года он попросил зажечь перед иконами свечи и почитать Деяния святых Апостолов. Во время чтения о трудах святых благовестников святой старец Герман перешёл от земных трудов к небесному упокоению на 81-м году жизни.

Юрий Николаевич Говоруха-ОтрокСегодня мы вспоминаем известного консервативного публициста и критика Ю.Н.Говоруху-Отрока, скончавшегося 27 июля 1896 г.

Юрий Николаевич Говоруха-Отрок родился 25 января 1851 года в состоятельной дворянской семье, происходящей из запорожских казаков. Окончив гимназию, Говоруха-Отрок поступил в Харьковский университет, но не закончил его, т.к. с юных лет втянулся в революционное движение, став членом народнического кружка. В 1874 г. Говоруха-Отрок участвовал в «хождении в народ», был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. В 1877 г. он был в числе осуждённых по «делу 193-х». Правда, учитывая молодость Говорухи-Отрока и отсутствие конкретных преступлений, он вскоре был выпущен на свободу.

Провал «хождения в народ» привёл молодого человека к переоценке ценностей и к той же эволюции, которую проделали в разные годы Ф.М. Достоевский и Л.А.Тихомиров, став апологетами русской православно-монархической идеи. Отмежевавшись от прежних революционных взглядов, Говоруха-Отрок обратился к почвенничеству и славянофильству.

После цареубийства 1 марта 1881 г. он окончательно стал на защиту Православия, Самодержавия и Народности. Его талантливые полемические статьи в «Мире» и «Южном крае», направленные против нигилистов, либералов и украинских самостийников сделали его имя широко известным и превратили в публициста всероссийского значения. В это же время в печати появляются его рассказы, в которых публицист показывал нутро, завладевшего умами русской молодёжи нигилизма. В 1889 г. Говоруха-Отрок был приглашён в Москву вести литературный и театральный отделы в ведущей национально-консервативной газете «Московские ведомости». На протяжении 7 лет появлялись подписанные псевдонимом «Ю.Николаев» его статьи, рецензии, обзоры, заметки, посвящённые литературной и театральной жизни России. Говоруха-Отрок выпустил отдельные книги литературных очерков о Короленко, Толстом, Островском, Боборыкине и др. Помимо «Московских ведомостей» Говоруха-Отрок опубликовал много заметок и статей под псевдонимом «Ю.Елагин» в «Русском обозрении» и «Русском вестнике».

В своих статьях Говоруха-Отрок упорно боролся с вульгарным материализмом, упрощенчеством, оторванностью от народной почвы. Он по праву может считаться одним из создателей консервативной критики и эстетики. Публицист талантливо и смело боролся за русское искусство. В своих статьях он нещадно громил радикальных писателей и развивал мысль, что русскую литературу губит её растущая оторванность от Православия.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного Германа Аляскинского, мы вспоминаем консервативного публициста Ю.Н.Говоруху-Отрока...
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