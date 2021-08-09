Викарий Киевской Митрополии, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) на своей странице Telegram заявил, что большинство монастырей Святой Горы Афон выступают против признания «ПЦУ», сообщает СПЖ.

«Монастыри Каракал, Филофей, Констамонит, Пантелеимона, Хиландар, Зограф, Дохиар категорически выступают против признания украинского раскола. В частных разговорах против признания „ПЦУ“ высказывается также игумен монастыря Ватопед отец Ефрем. На этой же позиции настаивает практическое большинство келий и скитов Афона», — написал епископ Виктор.

«Интересно, что во время разговора с монахами монастыря Симонапетра, игумен которого поддерживает „ПЦУ“, представители УПЦ услышали такие слова: „мы вас понимаем, но поймите и вы нас“. Иными словами, монахи Симонапетра намекнули, что они являются заложниками определённых обстоятельств, поэтому их „симпатии“ к „ПЦУ“ диктуются именно этими обстоятельствами, а не собственными убеждениями», — добавил владыка.

Епископ Виктор отметил, что необходимым условием пребывания в большинстве афонских монастырях, кельях или скитах является принадлежность к УПЦ, в то же время, большая часть афонских монахов сильно недовольны возможной перспективой поселение на Святой Горе представителей ПЦУ и готовы сделать всё от них зависящее, чтобы не допустить этого.

«Например, игумен Констамонита отказывает в выдаче документов представителям „ПЦУ“, а в келье, которая размещена в непосредственной близости к скиту святой Анны, наших паломников прямо спросили, какого митрополита они поминают во время богослужения. Услышав имя Блаженнейшего Онуфрия, монахи заявили, что это единственный канонический митрополит Киевский, Предстоятель Украинской Церкви», — отметил он.

Епископ Виктор добавил, что большое количество греческого духовенства и мирян жёстко критикуют признание «ПЦУ» Элладской Православной Церковью.

«Среди верующих Греции появляется всё больше тех, кто считает ошибочным это решение. Именно такая позиция, как говорят на Афоне, привела к тому, что во время празднования 1033-й годовщины Крещения Руси Элладская Церковь не направила своего представителя в Киев по приглашению ПЦУ», — добавил он.

«Очевидно, что таким образом, время не только не вылечит эту рану, а только углубит её. Потому что вылечить раскол можно исключительно соборным решением. И до тех пор, пока на Фанаре это не поймут, Православная Церковь будет страдать от раскола», — заключил епископ Виктор.

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