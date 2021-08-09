На Украине начался флешмоб, призванный показать истинное отношение верующих УПЦ к запланированному визиту главы Фанара в Киев…

«Варфоломей, мы тебя не звали!»

В храмах Запорожской епархии Украинской Православной Церкви верующие инициировали флешмоб против визита Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украину, сообщает СПЖ.

Приходы фотографируются с плакатами «Варфоломей, мы тебя не звали!» и выкладывают фото в социальных сетях, добавляя хештег #СТОПВАРФОЛОМЕЙ.

Как отметил на своей странице в Facebook заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин, за верующих УПЦ решили, что они якобы очень ждут приезда Патриарха Варфоломея, «которого от нашего имени пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины».

«Всех, кто не ждёт этого стамбульского пашу, прошу присоединяться к флешмобу и разместить на своей личной странице текст „Варфоломей, мы тебя не звали!“. Можно распечатать табличку формата А4 с этим текстом и разместить фото на своей странице. Или сделать общее фото с плакатом и разместить на вашей странице или странице вашего прихода. К публикации обязательно добавьте хештег: #СТОПВАРФОЛОМЕЙ», — пояснил священнослужитель.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука с одобрением отнёсся к такой идее верующих.

«Интересная инициатива наших прихожан, когда их не слышат! Прошу поддержать!» — написал архиерей в своем Телегармм-канале.

Во флешмобе уже приняли участие множество приходов епархии.

«Мы не рабы Варфоломея, мы рабы Божии!» — подчеркнул в своем Телеграмм-канале клирик храма святых благоверных Петра и Февронии в Запорожье протоиерей Александр Овчаренко.

Присоединиться к флешмобу и выразить свое мнение относительно визита Константинопольского патриарха приглашают и верующих из других епархий УПЦ.

Русская линия