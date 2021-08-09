Русская линия
Сводка новостей от 9 августа 2021

«Варфоломей, мы тебя не звали!»
На Украине начался флешмоб, призванный показать истинное отношение верующих УПЦ к запланированному визиту главы Фанара в Киев…

Варфоломей, мы тебя не звали!В храмах Запорожской епархии Украинской Православной Церкви верующие инициировали флешмоб против визита Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украину, сообщает СПЖ.

Приходы фотографируются с плакатами «Варфоломей, мы тебя не звали!» и выкладывают фото в социальных сетях, добавляя хештег #СТОПВАРФОЛОМЕЙ.

Как отметил на своей странице в Facebook заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин, за верующих УПЦ решили, что они якобы очень ждут приезда Патриарха Варфоломея, «которого от нашего имени пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины».

«Всех, кто не ждёт этого стамбульского пашу, прошу присоединяться к флешмобу и разместить на своей личной странице текст „Варфоломей, мы тебя не звали!“. Можно распечатать табличку формата А4 с этим текстом и разместить фото на своей странице. Или сделать общее фото с плакатом и разместить на вашей странице или странице вашего прихода. К публикации обязательно добавьте хештег: #СТОПВАРФОЛОМЕЙ», — пояснил священнослужитель.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука с одобрением отнёсся к такой идее верующих.

«Интересная инициатива наших прихожан, когда их не слышат! Прошу поддержать!» — написал архиерей в своем Телегармм-канале.

Во флешмобе уже приняли участие множество приходов епархии.

«Мы не рабы Варфоломея, мы рабы Божии!» — подчеркнул в своем Телеграмм-канале клирик храма святых благоверных Петра и Февронии в Запорожье протоиерей Александр Овчаренко.

Присоединиться к флешмобу и выразить свое мнение относительно визита Константинопольского патриарха приглашают и верующих из других епархий УПЦ.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Барышевский Виктор: Большинство монастырей Святой Горы Афон против признания «ПЦУ»
Владыка рассказал, как встречали на Афоне паломников Украинской Православной Церкви...

Анна Кузнецова: Органы опеки должны быть реформированы
Детская правозащитница заявила, что её ведомство продолжает фиксировать огромное количество нарушений со стороны представителей опеки...

«Варфоломей, мы тебя не звали!»
На Украине начался флешмоб, призванный показать истинное отношение верующих УПЦ к запланированному визиту главы Фанара в Киев...

В Нанте мигрант из Руанды убил католического священника
Полиция рассматривает в качестве основной версии психическое расстройство преступника. Исламистом он, судя по всему, не был...

В воспоминание о Цесаревиче Алексие
В Екатеринбурге состоится концерт итальянского оперного певца Элвиса Фантона, посвященный 117-му дню рождения наследника русского престола...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного Германа Аляскинского, мы вспоминаем консервативного публициста Ю.Н.Говоруху-Отрока...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика