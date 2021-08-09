Русская линия
Сводка новостей от 9 августа 2021

В воспоминание о Цесаревиче Алексие
В Екатеринбурге состоится концерт итальянского оперного певца Элвиса Фантона, посвященный 117-му дню рождения наследника русского престола…

В Екатеринбурге состоится концерт итальянского оперного певца Элвиса Фантона12 августа 2021 года в Культурно-просветительском центре «Царский» состоится творческий концерт, посвященный 117-му дню рождения Цесаревича Алексия, наследника престола Российской империи. Участниками концерта станут уральский детский творческий коллектив «Николин родник», а также профессор музыки, итальянский оперный певец Элвис Фантон, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Профессор Элвис Фантон очень любит Россию. Чтобы собрать информацию о Царской семье и Царевиче Алексее, он неоднократно посещал Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В этом году маэстро Элвис снова совершает визит в Россию и посетит уральскую столицу.

Знакомство уральского творческого коллектива и итальянского маэстро, начавшееся с интереса к личности Цесаревича Алексия, в течение нескольких лет переросло в крепкую дружбу. Между юными участниками коллектива «Николин Родник» и учениками профессора Элвиса за последние полтора года было проведено несколько онлайн-конференций по теме святой Царской семьи.

Православный творческий молодежный коллектив «Николин Родник» действует с 2011 года и сформировался при приходе в честь святителя Николая Чудотворца села Новопышминского Екатеринбургской митрополии. Участники «Николина Родника» являются лауреатами многих Всероссийских, международных и региональных конкурсов и фестивалей русской народной и патриотической песни. С переходом батюшки в Екатеринбургскую епархию в марте 2019 года, коллектив, по просьбам родителей и детей, «переехал» в уральскую столицу вместе с ним. Ныне «Николин Родник» продолжает свою деятельность при приходе во имя святой равноапостольной Великой княгини Ольги села Патруши.

Русская линия

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В воспоминание о Цесаревиче Алексие
В Екатеринбурге состоится концерт итальянского оперного певца Элвиса Фантона, посвященный 117-му дню рождения наследника русского престола...

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