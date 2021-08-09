Полиция рассматривает в качестве основной версии психическое расстройство преступника. Исламистом он, судя по всему, не был…

Во Франции убит католический священник Оливье Мэр, в убийстве признался руандиец, который ранее уже подозревался в поджоге собора в Нанте в 2020 году, сообщает Интерфакс.

Преступление совершено на западе страны в коммуне Мортань-сюр-Севр, в департаменте Вандея (регион Пеи-де-ла-Луар). По данным СМИ, подозреваемый сам явился в жандармерию с признанием об убийстве священника, у которого он жил.

Руандиец католического вероисповедания 18 июля 2020 года совершил в Нанте поджог кафедрального собора Петра и Павла XV века и находился под полицейским контролем.

Как сообщает газета «Фигаро», на данном этапе следствие считает приоритетной версию психического расстройства у убийцы.

Утром 18 июля 2020 года более сотни пожарных были направлены тушить крупный пожар в соборе Петра и Павла в Нанте. В течение нескольких часов им удалось локализовать и в конечном счёте подавить огонь, однако был полностью уничтожен большой орган, частично нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

С самого начала расследования версия об умышленном поджоге была приоритетной. Очаги возгорания возникли одновременно в трёх местах на значительном удалении друг от друга. При более тщательном изучении последствий пожара эксперты обнаружили следы воспламеняющейся жидкости.

Обвинение в поджоге было предъявлено руандийскому просителю убежища. Он был последним, кто покинул собор перед пожаром и запирал его двери. При первом допросе в полиции он путался в показаниях относительно своего дальнейшего времяпрепровождения и был основным подозреваемым. В ходе дознания руандиец дал признательные показания судебному следователю о том, что разжёг огонь в трех местах собора — на главном органе, на малом органе и на электрическом щите.

Теперь он ещё и убил священника.

Русская линия