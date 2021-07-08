В День семьи, любви и верности в Тосно открыли памятник святым Петру и Февронии

8 июля 2021 года, в День любви, семьи и верности, на территории храма во имя святых Муромских князей в городе Тосно Ленинградской области открыли и освятили памятник святым Петру и Февронии, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу клуба «Ночные волки».

В 2013 году Гатчинской епархией было принято решение построить храм во имя святых Муромских князей в городе Тосно. Это первый и единственный храм, посвящённый их памяти, на территории Ленинградской области. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан назначил настоятелем нового прихода и строящегося храма иерея Михаила Ромадова.

8 июля, в пятую годовщину со дня освящения храма, на территории храмового подворья состоялось открытие памятника «Петр и Феврония», который был преподнесён в дар храму от клуба «Ночные волки».

Освящение монумента совершил владыка Митрофан, который также совершил в этот день в храме Божественную литургию.

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