Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграмм-канале назвал неправдой и фейком сообщения о том, что митрополит Волоколамский Иларион якобы отказался причащать непривитых прихожан в Дивеевском женском монастыре.

«Я сначала не обратил внимания, понимая, что ничего подобного быть не могло. Но поскольку тема стала распространяться, решил позвонить Владыке Илариону. Он, действительно, служил в Дивеево, с Нижегородским митрополитом и другими архиереями. И выходил причащать молящихся. Потом Владыку сменил священник, так часто происходит. Но это не имело и не могло иметь никакого отношения к привитым или непривитым прихожанам. Никто их о наличии прививки, естественно, не спрашивал», — написал глава Синодального отдела.

В завершение он выразил надежду, что «у распространивших фейк хватит профессионализма и порядочности, чтобы дать корректную информацию и извиниться перед митрополитом Иларионом и своими читателями».

Впрочем, следует отметить, что ранее митрополит Иларион назвал отказ от вакцинации тяжким грехом и обвинил непривитых сограждан в убийстве окружающих через распространение коронавируса, а потому нет ничего удивительного в том, что в СМИ могли появиться сообщения об отказе владыки причащать таких «нераскаянных убийц».

Русская линия