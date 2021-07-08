Русская линия
Сводка новостей от 8 июля 2021

Власти Екатеринбурга заявили об отмене ежегодного Царского крестного хода
Причиной решения чиновников не согласовывать православное шествие стал рост числа заразившихся коронавирусом…

Евгений КуйвашевТрадиционный Царский крестный ход, который ежегодно проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели Императора Николая II, отменён властями из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт РИА Новости.

«В этом году мы не будем проводить крестный ход в царские дни. Новый штамм, который распространяется по области, ещё опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно — опасно», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Куйвашев также опубликовал снимок с прошлогоднего Крестного хода, в котором, по данным епархии, участвовали 10 тысяч человек. Губернатор отметил, что паломники, несмотря на пандемию, не использовали маски и не сохраняли дистанцию, из-за чего некоторые заболели коронавирусом и перенесли его тяжело. Он подчеркнул, что в следующем году в случае окончания пандемии можно будет провести Крестный ход «ещё масштабнее, чем раньше».

Впрочем, в Екатеринбургской митрополии пока сохраняют полное молчание по этому поводу. Судя по всему, здесь узнали о решении властей отменить Царский крестный ход из СМИ.

Русская линия

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