Традиционный Царский крестный ход, который ежегодно проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели Императора Николая II, отменён властями из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт РИА Новости.

«В этом году мы не будем проводить крестный ход в царские дни. Новый штамм, который распространяется по области, ещё опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно — опасно», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Куйвашев также опубликовал снимок с прошлогоднего Крестного хода, в котором, по данным епархии, участвовали 10 тысяч человек. Губернатор отметил, что паломники, несмотря на пандемию, не использовали маски и не сохраняли дистанцию, из-за чего некоторые заболели коронавирусом и перенесли его тяжело. Он подчеркнул, что в следующем году в случае окончания пандемии можно будет провести Крестный ход «ещё масштабнее, чем раньше».

Впрочем, в Екатеринбургской митрополии пока сохраняют полное молчание по этому поводу. Судя по всему, здесь узнали о решении властей отменить Царский крестный ход из СМИ.

Русская линия