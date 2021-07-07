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Сводка новостей от 8 июля 2021

Венгрии грозят санкции за защиту детей от содомии
Евросоюз намерен заставить венгерские власти отказаться от поддержки закона, запрещающего пропаганду половых извращений среди детей…

Резиденция парламента Венгрии на берегу Дуная в БудапештеЧиновники Евросоюза пригрозили ввести санкции против Венгрии из-за закона, который запрещает пропаганду содомии среди детей, сообщает портал Euronews.com.

В прошлом месяце парламент Венгрии одобрил закон, согласно которому запрещается публичная пропаганда половых извращений среди детей и изменение пола для тех, кто не достиг 18-летнего возраста.

В Брюсселе в связи с этим потребовали от венгерских властей отказаться от поддержки этого законопроекта и пригрозили санкциями. При этом в Брюсселе назвали принятый закон «позорным».

Брюссель планирует открыть процедуру санкций за нарушение законодательства ЕС, что может привести к обращению в Европейский суд и финансовым штрафам для Будапешта. Письмо с официальным уведомлением об этом должно быть отправлено не позднее середины июля, сообщили источники в ЕС.

В конце июня Еврокомиссия уже направила первое письмо венгерским властям, в котором выразила свою «правовую озабоченность» по поводу текста закона.

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Венгрии грозят санкции за защиту детей от содомии
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