Чиновники Евросоюза пригрозили ввести санкции против Венгрии из-за закона, который запрещает пропаганду содомии среди детей, сообщает портал Euronews.com.

В прошлом месяце парламент Венгрии одобрил закон, согласно которому запрещается публичная пропаганда половых извращений среди детей и изменение пола для тех, кто не достиг 18-летнего возраста.

В Брюсселе в связи с этим потребовали от венгерских властей отказаться от поддержки этого законопроекта и пригрозили санкциями. При этом в Брюсселе назвали принятый закон «позорным».

Брюссель планирует открыть процедуру санкций за нарушение законодательства ЕС, что может привести к обращению в Европейский суд и финансовым штрафам для Будапешта. Письмо с официальным уведомлением об этом должно быть отправлено не позднее середины июля, сообщили источники в ЕС.

В конце июня Еврокомиссия уже направила первое письмо венгерским властям, в котором выразила свою «правовую озабоченность» по поводу текста закона.

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