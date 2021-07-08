В своем комментарии для прессы в Ивано-Франковске глава «ПЦУ» Епифаний Думенко фактически рассказал о том, как на самом деле происходит перерегистрация религиозных общин Украинской Православной Церкви в пользу «ПЦУ». По его словам, которые передает Ukrinform.ua, «сейчас есть общины, которые постепенно приобщаются, но не афишируют это, они принимают решения, подают на регистрацию, но боятся противодействия», передаёт сайт Юротдела УПЦ.

Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя данные высказывания, отметил: «Если при „присоединении“ религиозной общины к „ПЦУ“ ожидается противодействие, то это в первую очередь свидетельствует, что такое „приобщение“, как правило, происходит без согласия и ведома верующих и самой религиозной общины УПЦ. И это уже не переход, а рейдерский захват религиозной общины и храма».

Отец Александр Бахов отметил, что такие «тайные переходы» — являются явным признаком того, что реальные члены религиозной общины против изменения юрисдикции.

«Мы неоднократно фиксировали случаи, когда верующие религиозной общины осведомлялись о незаконной перерегистрации во время захвата храма. Также были случаи, когда настоятель подавал отчетность в государственные органы и там ему сообщали, что религиозная община УПЦ в „ПЦУ“, а он уже не руководитель», — рассказал он.

По словам священника, в течение последних лет была распространена практика, когда решение о якобы переходе в «ПЦУ» принимали жители населённого пункта, которые не принадлежат к религиозной общине УПЦ на собрании территориальной общины, выдавая их за собрание прихода.

«Понимая, что реальные религиозные общины УПЦ не согласятся на переход и присоединение к „ПЦУ“, они эти сборы проводят тайно, без ведома и участия верующих религиозной общины УПЦ, — пояснил глава Юридического отдела. — Таким образом, фальсифицируя протокол, они подают документы на регистрацию от имени религиозной общины УПЦ, которая даже не знает о таких решениях. А областная администрация на основании сфальсифицированных документов проводит перерегистрацию религиозной общины из УПЦ в „ПЦУ“, о чём верующие узнают постфактум. А дальше им ничего не остаётся, как идти в суд и защищать своё право на веру и храм юридически, а иногда отстаивать и физически».

«К сожалению, за этой схемой Сергей Думенко ожидает увеличения количества „перехода“ религиозных общин УПЦ в „ПЦУ“, а чтобы верующие не имели возможности противодействовать этому беззаконию, они все делают тайно, так сказать не афишируя. Следует отметить, что участие представителей власти в этом звене играет важную роль. Ведь перерегистрация религиозной общины на основании сфальсифицированных документов делает их соучастниками в преступлении», — подытожил отец Александр.

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