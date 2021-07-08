Русская линия
Сводка новостей от 8 июля 2021

За высказывания, граничащие с экстремизмом
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Волоколамского Илариона из-за его чрезмерной резкости в адрес непривитых сограждан…

Председатель ОВЦС Московского Патриархата митрополит Волоколамский ИларионПредседатель Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что его аккаунт в социальной сети Instagram был заблокирован после его резких слов в адрес россиян, которые отказываются прививаться.

Архиерей получил от Instagram сообщение, в котором сказано, что аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне допущенных митрополитом нарушений — «неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации», «публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права».

Митрополит Иларион в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что аккаунт был заблокирован после жалоб на него противников вакцинации от коронавируса.

«Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идёт о спасении жизни людей», — сказал он.

В момент блокировки на аккаунт было подписано 52 тысячи человек. Будет ли глава ОВЦС добиваться разблокировки своего аккаунта, неизвестно. Однако, радикальная позиция владыки Илариона по отношению к людям, которые не хотят прививаться, общеизвестна, и отказываться от неё он, судя по его последним высказываниям, не собирается.

Русская линия

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За высказывания, граничащие с экстремизмом
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