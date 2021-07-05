Русская линия
Сводка новостей от 5 июля 2021

Виктор Линник: Российским властям необходимо ограничить квоты на ввоз трудовых мигрантов
Президент «Мираторга» предложил сократить число трудовых мигрантов в России, чтобы повысить зарплаты россиянам…

Трудовые мигрантыПрезидент «Мираторга» Виктор Линник выступил с несвойственным российским работодателям заявлением. Он призвал российские власти отказаться от массового ввоза в страну дешёвой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, поскольку только такие меры могут привести к росту зарплат в России, сообщает газета «Коммерсант».

«Инструментов масса, нужно только последовательно их внедрять. Первое, наверное, — ограничивать квоты на ввоз трудовых мигрантов. Это моё мнение. Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук. Когда зарплата низкая, кто из наших детей пойдёт работать плотником или каменщиком?" — заявил Линник в интервью РБК.

По его мнению, если будет достойная зарплата, то через четыре-шесть лет в России «будут свои трудовые ресурсы, которые спокойно смогут решать качественно и быстро задачи, стоящие перед строительной отраслью». «Если сейчас решать и тушить каждый год пожар, то мы никогда не придём к автоматизации и современной строительной отрасли», — сказал Виктор Линник. По его мнению, высокие зарплаты будут для бизнеса стимулом к автоматизации производства.

«Когда мы разрешаем ввозить дешёвую рабочую силу, мне кажется, мы относимся к этим людям не по-человечески, потому что на те деньги сложно прожить, и к своим гражданам так же относимся», — добавил Линник. При этом он призвал «облегчать трудовую миграцию» для высококвалифицированных мигрантов.

Впрочем, в Минтруде сообщают, что в России для стройиндустрии и сельского хозяйства уже сейчас не хватает около 300 тысяч иностранных работников, а это значит, что никто не будет отказываться от ввоза мигрантов, как это предлагает президент «Мираторга».

Русская линия

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