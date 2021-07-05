Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы рассказал белорусским властям об опыте борьбы с алкоголизмом в России…

5 июля 2021 года в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре в рамках работы выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь на тему «Общественно-государственное партнерство в разрешении проблем пьянства и алкоголизма» состоялось выступление председателя Патриаршего совета по культуре, сопредседателя Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, председателя Общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) митрополита Псковского и Порховского Тихона, посвященное совместной деятельности Церковно-общественного совета и Росалкогольрегулирования, сообщает Православие.Ru.

В мероприятии приняли участие члены Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики, руководители министерств образования, здравоохранения и внутренних дел Республики Беларусь, священноначалие Белорусской Православной Церкви и другие приглашенные лица.

Несомненным достоинством государственной политики Российской Федерации последних лет по сравнению с подходами прошлого был отмечен её системный характер — вводимые меры имеют прочный фундамент в виде научных исследований, изучения российского и мирового опыта. Введение научно обоснованных и эффективных мер, таких как повышение минимальных цен и акцизов на алкогольную продукцию, запрет продажи алкоголя в нестационарных торговых объектах, национальный запрет ночной продажи алкоголя, ограничение рекламы алкоголя, а также успехи в борьбе с нелегальным производством и продажей алкоголя, привело к значительным позитивным результатам.

В результате эффективной кампании последних лет в стране существенно снизилось потребление алкоголя. По оценкам Минздрава России, оно снизилось с 15,8 литра на человека в 2008 году до 9,1 литра этанола на человека в 2019 году.

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