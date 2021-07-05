Русская линия
Сводка новостей от 5 июля 2021

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти видного правого политического деятеля депутата 3-й и 4-й Государственных Дум Г. А.Шечкова…

Г.А.ШечковГригорий Алексеевич Шечков родился 1 августа 1858 г. в семье крупного землевладельца в имении Волынцево Путивльского уезда Курской губернии. Образование получил в Лицее Цесаревича Николая и на юридическом факультете Московского университета. На государственной службе не состоял, в связи со смертью отца пришлось заниматься хозяйством. Поддерживал тесные связи с московскими славянофилами. С началом революции принял активное участие в выступлениях патриотов. Часто выступал с докладами в Русском Собрании в Петербурге и в Русском Монархическом Собрании в Москве. В 1907 г. избран депутатом Госдумы от Курской губернии, член фракции правых. Принимал участие в Петроградском совещании монархистов (ноябрь 1915). Накануне революции входил в группу правых деятелей, которая работала над проектом изменения Основных законов с целью восстановления самодержавных прав монарха.

Шечков тяжело переживал революционную катастрофу. В феврале он выехал из ликующего Петрограда в свое имение, но вынужден был надолго задержаться в Москве, сраженный сердечным приступом. Летом прибыл в свое имение, но вскоре начались аграрные беспорядки, имение было разрушено, сгорела великолепная библиотека, которую он долго собирал, и Шечков вынужден был бежать в Киев. Во время нахождения у власти петлюровцев два месяца просидел в тюрьме. После захвата Киева большевиками наученный горьким опытом перешел на нелегальное положение. После ухода деникинцев бежал в Одессу, где скитался под чужой фамилией. Сердце, наконец, не выдержало, и он в 1920 году скончался от сердечного приступа. Похоронен на Преображенском кладбище Одессы.

Монархическое кредо Г. А.Шечкова лучше всего характеризует небольшое стихотворение, написанное им в 1909 г.

Пока Россией правил Бог,

Никто ее сломить не мог;

Но, вот, над правдою родной

Восстал порядок правовой,

И пал отечественный строй

Под натиском земли чужой.

Восстани, Боже, на Руси

И грех измены нам прости.

Да будет снова, как и встарь,

Над Русью Бог, под Богом Царь,

Соборно-чтимый Государь!

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти видного правого политического деятеля депутата 3-й и 4-й Государственных Дум Г. А.Шечкова...
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