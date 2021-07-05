В Тбилиси тысячи человек выступили против парада содомитов, который планировали организовать представители ЛГБТ. Сторонники традиционных ценностей ворвались в офис организации Tbilisi Pride, которая занималась подготовкой содомского шествия, и не дали провести парад, сообщает Газета.Ru.

Тысячи горожан также собрались на проспекте Руставели, чтобы помешать проведению марша. Помимо этого противники пропаганды содомии провели акцию протеста у здания грузинского парламента.

В Грузинской Православной Церкви незадолго до проведения парада содомитов призвали жителей Тбилиси помешать этому действу. «Я лично, как архиерей, как обычный грузин, призываю всех идти, стоять там и не допустить этого разврата в Грузии», — сказал в эфире телеканала «Мтавари архи» архиепископ Схалтский Спиридон (Абуладзе). По его словам, подобные акции вызывают «гнев Божий» на страну.

Против парада выступил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, заявив, что считает мероприятие нецелесообразным. «Сегодняшняя акция содержит угрозу гражданского противостояния. Как вам известно, для большинства населения проведение указанной акции является неприемлемым. Соответственно, я считаю, что указанная акция не должна состояться на проспекте Руставели», — подчеркнул политик.

Премьер-министр заверил, что из-за угрозы, которую несёт проведение марша, организаторам предложили «выбрать альтернативные локации». Вместе с тем он выразил мнение, что подобные акции, наоборот, дискриминируют представителей содомии. «Когда излишне происходит апеллирование и подчеркивание их отличия — именно это я считаю дискриминацией этих людей. У нашего населения ни с кем, безусловно, нет никакой проблемы, в том числе и с этими людьми», — добавил он.

После массовых протестов, устроенных сторонниками традиционных ценностей, организаторы марша сообщили об его отмене. «Власть не то, чтобы не смогла обеспечить безопасность нашей общины и сторонников, а своими активными действиями помешала нам воспользоваться правом собраний», — говорится в заявлении Tbilisi Pride, опубликованном в Facebook.

«С учётом сегодняшних событий у нас нет ожиданий, что МВД адекватно будет выполнять свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие у них на глазах, а огромная волна ненависти, за которой мы наблюдаем, поддержана и воодушевлена властью и Патриархией», — заявили половые извращенцы.

После отмены гей-парада на улицах Тбилиси начались массовые гуляния и празднование — горожане бурно выражали свою радость тем, что им удалось отстоять свои традиционные ценности.

Русская линия