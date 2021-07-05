С 29 июня по 4 июля 2021 года на Соловках прошли Дни памяти жертв политических репрессий, сообщает Патриархия.Ru.

Из года в год Дни памяти собирают исследователей, научных специалистов, представителей общественных и религиозных организаций, потомков репрессированных, а также всех неравнодушных к памяти судеб заключенных Соловецкого лагеря особого назначения. Совместными усилиями многогранно и разнопланово исследуется и раскрывается сложная, во многом до сих пор неизученная тема репрессий.

В этом году конференция, организаторами которой выступают Соловецкий музей-заповедник, Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, прошла в седьмой раз. Темами конференции 2021 года стали: «Представители дворянского сословия в заключении на Соловках» и «Подвижники веры — узники соловецких лагерей».

30 июня, в день открытия мероприятия, с приветственным обращением от Соловецкого музея-заповедника выступил заместитель директора по научной работе А. Мартынов. Он представил статистический обзор по итогам шести предшествующих лет проведения конференции. За прошедшие годы прозвучало 95 докладов, было издано шесть сборников материалов конференции. В разное время ее участниками стали исследователи из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Литвы, Польши, Франции, Швейцарии, из десятков городов России. Конференция объединила представителей разных отраслей науки: историков, филологов, политологов, социологов, искусствоведов, философов, а также родственников заключенных, членов различных общественных организаций, сотрудников дипломатических представительств.

Конференция «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей» стала ярким свидетельством того, что память о жертвах Соловецких лагерей живет на Соловках.

Иерей Александр Мазырин поприветствовал гостей от имени Свято-Тихоновского университета. Священник указал на то, что тема репрессий зачастую используется в политических целях. Заслуга научной конференции в том, что она не ставит задачи вести политическую борьбу. По его мнению, главная цель — сохранить единство с новомучениками, ставшими главными героями ХХ века. Это не только две тысячи причисленных к лику святых, но и тысячи других людей всех классов, сословий и профессий, деятелей науки и искусства, причастных к великому подвигу.

Заслуга организаторов конференции в том, что им удалось найти баланс между различными заинтересованными группами. Такие конференции — это повод встретиться, выразить через науку свою сопричастность важной теме. В качестве подарка Соловецкому музею-заповедника отцом Александром было передано новое двухтомное издание «Русская Церковь. Век ХХ».

Председателями первого пленарного заседания, посвященного судьбам дворянства в лагере, стали доктор церковной истории и доктор исторических наук профессор ПСТГУ Н. Сухов и доктор экономических наук, президент отделения продовольственной безопасности Международной академии информатизации В. Поспелов.

В своём докладе хранительница музейных предметов I категории Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва) Н. Александрова рассказала о судьбах заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, жизненный путь которых оказался связан с Ю. Шмаровым. В его личном архиве, поступившим в музей А.С. Пушкина в 1989 году, сохранились документы, письма, фотографии, газетные вырезки о его друзьях и знакомых, послужившие бесценным источником для исследовательской работы. Среди них такие имена как: Д.С. Ганешин, А.А. Угримов, В.А. Казачков, А.Н. Греч, братья В.В. и А.В. Лемешевские. Дальнейшее изучение собрания Ю.Б. Шмарова поможет открыть новые факты в судьбе соловецких заключенных.

Ещё один доклад, основанный на материалах музейных коллекций, был представлен главой музея истории САФУ (Архангельск) Н. Шулаковой по теме «Судьбы сотрудников архангельского лесотехнического и педагогического институтов — узников Соловецких лагерей». Шулакова рассказала об истории жизни Г. Е. Лукачера (1885−1937), И.Е. Аничкова (1891−1978), Б.Е. Райкова (1880−1966), О.В. Волкова (1900−1996), Н.И. Ульянова (1904−1985). Начало изучению данной темы было положено в связи с подготовкой масштабной выставки, посвященной 90-летию архангельского университета. На тот момент были известны только два имени, потом стали собираться все новые факты и материалы, в том числе через переписку с родственниками репрессированных.

Биографический доклад старшего научного сотрудника Соловецкого музея-заповедника М. Калатур был посвящён истории жизни Д.П. Максутова, моряка, офицера, полковника, начальника метеостанции. В 1926 году он был арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности и заключен в Соловецкий лагерь особого назначения сроком на три года. В целом Максутов провёл в лагерях и ссылках девять лет, умер в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Кандидатка искусствоведения, сотрудница Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» (Москва) М. Маханько подготовила доклад об А.И. Анисимове и его роли в научном изучении и сохранении памятников искусства Древней Руси в Казанском крае. А.И. Анисимов (1877−1937) работал в Центральных реставрационных мастерских, был реставратором знаменитой Владимирской иконы Божией Матери и других величайших произведений древнерусской живописи. Летом 1919 года он был участником Второй Волжской экспедиции, проходившей по городам средней Волги: Козьмодемьянск, Чебоксары, Свияжск, Казань. В 1920 году по ее результатам в Казанском музейном вестнике была опубликована статья А.И. Анисимова о казанских церковных древностях. В ней была впервые дана историческая и искусствоведческая оценка храмового и иконографического наследия казанских городов. В статье были отмечены лучшие архитектурные памятники: Петропавловский собор 1725−1726 гг., кафедральный Благовещенский собор 1560−1562 гг., кафедральный Богородичный собор 1551 г. в Свияжске и др.

Финальный доклад первого дня был посвящён О.В. Второвой-Яфа. Его подготовила О.Б. Сухомлинова, двоюродная внучка героини. О.В. Яфа родилась в 1879 году. В 1916 году совершила поездку на Русский Север, в том числе была на Соловецких островах. Сохранились ее впечатления о Соловках как о сказочном острове князя Гвидона. Ей суждено было вернуться на Белое море после ареста в 1929 году уже в качестве лагерного узника. В Соловецком лагере особого назначения она была начальником по вышивальному цеху на Анзере. После освобождения из лагеря в 1931 году и возвращения в Ленинград в 1934 году она начала писать мемуары. О.В. Второва-Яфа стала автором книг «Дом предварительного заключения», «Авгуровы острова», «Моя лебединая песня».

Во второй день конференции, в рамках пленарного заседания, были озвучены доклады, объединенные темой «Подвижники веры — узники Соловецких лагерей». Председателями второго пленарного заседания выступили кандидат искусствоведения, сотрудник ЦНЦ «Православная энциклопедия» М. Маханько и кандидат исторических наук, доктор церковной истории, профессор ПСТГУ иерей Александр Мазырин.

Открыла заседание руководительница отдела истории Соловецкого архипелага Соловецкого музея-заповедника А. Яковлева, представившая доклад «Новые сведения об организации Соловецкого лагеря особого назначения (по материалам ГАРФ, ГААО, ЦА ФСБ)». В процессе работы с большим количеством архивных материалов исследователю удалось установить точные даты организации Соловецкого лагеря особого назначения, даты закрытия Северных лагерей, вошедших в структуру СЛОНа, а также другие количественные и временные показатели, связанные с устройством лагеря на Соловках.

Доклад доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН О.В. Кириченко был посвящён жизненному пути, активной просветительской деятельности и мученическому подвигу священномученика Никодима (Кононова) — автора книг о подвижниках Архангельской и Олонецкой земли, а также главного составителя многотомного труда «Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII-XIX столетий». Исследователь отметил, что «тема репрессий требует ежегодного научного, общественного, культурного мониторинга», поскольку она является нервом общества и тем сдерживающим фактором, который способен встать на пути общественной деградации.

Доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор ПСТГУ Н.Ю. Сухов выступил с докладом «„Узкий и скорбный путь предстоит для новой жизни“: церковное служение священномученика Антония (Панкеева)», одного из представителей соловецкого архиерейского сонма. Доклад включает не только уже набравшее силу научное направление — изучение феномена соловецкого новомученичества, но и тему, посвященную судьбам российского ученого монашества в период гонений. Особое внимание в докладе было уделено академическому периоду жизни священномученика Антония, когда он сформировался как священнослужитель и богослов, а также его заключению.

На втором пленарном заседании прозвучал доклад кандидата исторических наук, доктора церковной истории, профессора ПСТГУ иерея Александра Мазырина «Дело „двурушников“: архиепископ Питирим (Крылов), епископ Иоанн (Широков) и др., 1937 г.». Как отметил отец Александр, он долгое время не решался выступать с этой непростой темой. Двурушничество в данном случае не следует понимать буквально. Доклад посвящен тем деятелям Московской Патриархии, которые во времена гонений на Церковь стали сотрудничать с советскими органами госбезопасности в обмен на возможность легальной деятельности и сохранение церковной организации. Он представляет собой попытку дать максимально взвешенную оценку тем событиям. Доклад вызвал большой интерес со стороны участников и слушателей конференции.

Финальным выступлением стал доклад внука священномученика Александра Поспелова В. Поспелова. Докладчик поделился со слушателями историей поиска сведений о своем предке, ставшем узником Соловецкого лагеря особого назначения, а также рассказал о судьбах потомков священномученика Александра Поспелова. Он выразил надежду на дальнейшее развитие конференции и отметил необходимость расширения связей между исследователями темы репрессий, а также потомками тех, кто претерпел мучения в созданных советской властью «конвейерах по перековке поколений».

С заключительным словом выступил иерей Александр Мазырин. Священник поблагодарил организаторов конференции, всех, кто был причастен к этому научному событию, и выразил надежды на продолжение этой доброй и необходимой традиции.

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных трудов, в который войдут тезисы всех представленных докладов. Также в ближайшее время на сайте музея и в социальных сетях будут опубликованы интервью с участниками конференции, поделившимися своими впечатлениями о научном событии и комментариями по исследуемым темам.

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