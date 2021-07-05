Монумент был установлен на прежнем месте на Александровской набережной, которая до сих пор носит название набережной Революции…

3 июля 2021 года фондом «Наследие» при активной поддержке администрации Городецкого района Нижегородской области на прежнем историческом месте при пересечении Александровской набережной (ныне Набережная революции) и улицы Рублева был установлен бюст Царю-Освободителю Императору Александру II, предоставленный в дар городу фондом «Аллея российской славы» по инициативе его президента М. Сердюкова, сообщает сайт фонда «Наследие Империи».

Ровно 110 лет назад, 3 июля 1911 года, в ознаменование 50-летия отмены крепостного права, в Городце на Александровской площади был открыт памятник Императору Александру II, внесшему решающий вклад в дело освобождение крестьян. В тот год по всей российской земле было установлено более 400 подобных бюстов. Однако вскоре после большевистского переворота все они были разрушены. На месте снесённого монумента в Городце за сотню лет сумбурно и ненадолго устанавливались самые разные мемориальные сооружения: звезда, памятники героям труда, а также Павлику Морозову, Сталину и Поклонный камень. И вот, наконец, круг замкнулся, и время сделало полный оборот.

В связи с этим в администрации Городецкого района отметили, что «в Российской империи памятники и бюсты Государя Александра II всегда символизировали славу, мир, развитие и стабильность страны».

«Сегодня у нас огромный праздник, обратился в свою очередь к собравшимся председатель Координационного совета «Союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи», генерал-лейтенант Леонид Решетников. — На истинно русской земле, рядом с Александром Невским, в год 160-летия отмены крепостного права и 140-летия трагической гибели Императора Александра II от рук террористов, 110-летия со дня установки бюста Царю-Освободителю в Городце восторжествовала историческая справедливость. Мы возвращаем памятник Царю-реформатору, Царю-освободителю. Я выражаю огромную благодарность властям и жителям города. Если мы хотим, чтобы наши дети и внуки любили Россию, нужно знать свой род, свою историю. Открытие этого памятника — вклад в великое дело возрождения исторической памяти нашего народа».

Ещё весной представители администрации Городецкого района выступили с инициативой восстановить на историческом месте бюст Императора Александра II. 16 марта 2021 года в краеведческом музее Городца прошёл круглый стол на тему воссоздания памятника. Участниками круглого стола стали глава местного самоуправления Городецкого района А. Мудров, председатель Земского собрания Н. Поляков, глава города Городца А. Жиряков, руководители учреждений культуры, представители общественности, эксперты. По приглашению фонда «Наследие» на круглом столе выступил доктор исторических наук В. Лавров. Фонд «Наследие», во главе с президентом генерал-лейтенантом Л. Решетниковым, поддержал инициативу городчан.

Инициатива по восстановлению памятника призвана сохранить историческую память и увековечить значимые события нашего прошлого. Торжественные мероприятия завершились праздничным концертом ансамбля «Славица», организованном в качества подарка городчанам «Союзом историко-просветительских обществ «Наследие Империи».

Было бы закономерным, если бы вслед за возвращением памятника Александру II на набережную Городца сама эта набережная также получила своё историческое название Александровской и перестала носить имя большевицкой революции.

Русская линия