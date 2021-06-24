В Греции бывший 37-летний священник облил кислотой семерых митрополитов прямо во время Церковного суда, сообщает «Афинское агентство новостей» со ссылкой на АМНА.

Инцидент произошёл в среду, 23 июня, в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской Православной Церкви. В результате происшествия митрополиты госпитализированы с небольшими ожогами. Также пострадал сотрудник полиции, который бросился на помощь, он находится в медучреждении.

Напавший был священником из епархии Верии, он был извергнут из сана за проступки после рассмотрения дела синодальным судом. Сейчас он арестован. По информации источников агентства в полиции, о мотивах своего поступка он ничего не сказал. Однако, судя по его поведению, из сана этого священника было вполне оправданным.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис связался с Архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом. Мицотакис выразил глубочайшее соболезнование по поводу случившегося и пообещал оказать от имени государства всю необходимую медицинскую помощь для скорейшего выздоровления пострадавших.

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