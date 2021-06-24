Русская линия
Сводка новостей от 24 июня 2021

Верующие УПЦ готовятся встретить Патриарха Варфоломея в Киеве
В общественном союзе «Миряне» считают главу Фанара нежеланным гостем на Украине, но готовы рассказать ему о реалиях церковной жизни в стране после признания Константинополем раскольников…

Блаженнейший митрополит Онуфрий с архиереями УПЦ и своей паствойУкраинский общественный союз «Миряне» озвучил план действий на тот случай, если президент Украины Владимир Зеленский проигнорирует требование верующих Украинской Православной Церкви отменить приглашение Патриарха Варфоломея на 30-ю годовщину празднования Дня независимости Украины, и глава Фанара всё же приедет в Киев. В опубликованном на странице «Мирян» в Facebook обращении к верующим говорится, что в этом случае представители общественного союза будут добиваться личной встречи с главой Константинопольского Патриархата, сообщает СПЖ.

В частности, «Миряне» надеются, что Зеленский получит достаточно информации о масштабах проблемы антицерковных законов и отреагирует, как того требует его должность Гаранта Конституции и просто человеческая совесть. Но также допускают, что «Президент может почувствовать себя в неудобном положении перед иностранным гостем, который является нежелательным для большинства украинцев».

И если все же глава Фанара приедет в августе на Украину, «Миряне» намерены ему лично донести, как действительно православные украинцы относятся к предоставлению им Томоса раскольникам, какие за этим последовали гонения на верующих УПЦ, и что он является соучастником этих преступлений.

«Что, используя его благословение, вопреки Конституции, власть грубо вмешивается в церковную жизнь, нарушает принцип равноправия конфессий и наши права. Права миллионов православных украинцев, которых он объявил своими чадами. Он должен увидеть и понять, что раскол украинского православного сообщества после истории с томосом только усилился. Патриарх Варфоломей должен избавиться от любых иллюзий, если они есть. И понять всю свою ответственность», — подытожили «Миряне».

Русская линия

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Верующие УПЦ готовятся встретить Патриарха Варфоломея в Киеве
В общественном союзе «Миряне» считают главу Фанара нежеланным гостем на Украине, но готовы рассказать ему о реалиях церковной жизни в стране после признания Константинополем раскольников...

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