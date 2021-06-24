В общественном союзе «Миряне» считают главу Фанара нежеланным гостем на Украине, но готовы рассказать ему о реалиях церковной жизни в стране после признания Константинополем раскольников…

Украинский общественный союз «Миряне» озвучил план действий на тот случай, если президент Украины Владимир Зеленский проигнорирует требование верующих Украинской Православной Церкви отменить приглашение Патриарха Варфоломея на 30-ю годовщину празднования Дня независимости Украины, и глава Фанара всё же приедет в Киев. В опубликованном на странице «Мирян» в Facebook обращении к верующим говорится, что в этом случае представители общественного союза будут добиваться личной встречи с главой Константинопольского Патриархата, сообщает СПЖ.

В частности, «Миряне» надеются, что Зеленский получит достаточно информации о масштабах проблемы антицерковных законов и отреагирует, как того требует его должность Гаранта Конституции и просто человеческая совесть. Но также допускают, что «Президент может почувствовать себя в неудобном положении перед иностранным гостем, который является нежелательным для большинства украинцев».

И если все же глава Фанара приедет в августе на Украину, «Миряне» намерены ему лично донести, как действительно православные украинцы относятся к предоставлению им Томоса раскольникам, какие за этим последовали гонения на верующих УПЦ, и что он является соучастником этих преступлений.

«Что, используя его благословение, вопреки Конституции, власть грубо вмешивается в церковную жизнь, нарушает принцип равноправия конфессий и наши права. Права миллионов православных украинцев, которых он объявил своими чадами. Он должен увидеть и понять, что раскол украинского православного сообщества после истории с томосом только усилился. Патриарх Варфоломей должен избавиться от любых иллюзий, если они есть. И понять всю свою ответственность», — подытожили «Миряне».

Русская линия