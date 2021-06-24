Глава Синодального отдела считает, что инициатива московских чиновников не применима для посещения богослужений…

Владимир Легойда: Церковь не будет вводить QR-коды для посещения храмов

Церковь не может вводить условия посещения храмов по QR-кодам, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

«Думаю, нет. Церковь не может вводить подобные условия посещения храмов», — ответил Легойда на вопрос, возможно ли введение QR-кодов в храмах.

По его словам, «в церквях сегодня соблюдаются все меры предосторожности». «Во многих храмах люди стоят на улице во время богослужения, благо погода позволяет», — отметил Легойда.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать «свободными от коронавируса»: доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах.

Зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код.

Русская линия