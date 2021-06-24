В ЕС запретили импорт нефтепродуктов и удобрений из Белоруссии. Это может ещё сильнее сблизить Москву и Минск…

Европейский Союз ввел новые экономические санкции против Александра Лукашенко, запретив, в частности, импортировать из Белоруссии нефтепродукты и калийные удобрения. Об этом говорится в полном тексте решения Совета ЕС о введении экономических санкций в отношении Беларуси, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза во второй половине дня четверга, 24 июня, сообщает «Немецкая волна».

Так, Совет ЕС запретил ввозить в Евросоюз ряд нефтепродуктов, если те «происходят из Беларуси или были экспортированы из Беларуси». Нельзя и транспортировать их в любую другую страну. Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов.

Список включает пять категорий нефтепродуктов. В одну из них входят разные виды топлива, такие как бензин и керосин, а также моторные масла. В другую — прежде всего природный газ, как сжиженный, так и в газообразном состоянии.

Ещё один важный сектор белорусской экономики, подпавший под санкции, — калийные удобрения. Совет ЕС запретил импортировать, покупать, а также прямо или непрямо передавать продукты, произведённые с использованием хлорида калия. В списке значатся также минеральные или химические удобрения, содержащие калий, азот и фосфор, и «другие удобрения, содержащие хлорид калия».

Третий сектор — это производство табачных изделий. Санкции запрещают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для такого производства. В списке значатся фильтры и бумага для сигарет, ароматы для табака и машины для приготовления табака.

Заявляется, что Евросоюз ввёл новые ограничения в ответ на «эскалацию серьёзных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги».

Евросоюз также ввёл ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Также запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

Ранее Евросоюз уже ввёл четвертый пакет персональных санкций в отношении Белоруссии.

Следует признать, что новые санкции — это серьёзный удар по белорусской экономике. При этом они ставят крест на политике Александра Лукашенко, который все годы своего правления старался сидеть на двух стульях, заигрывая с Западом и заявляя о союзничестве с Россией.

Русская линия