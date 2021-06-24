Русская линия
Сводка новостей от 24 июня 2021

Епископ Савва (Тутунов): Вакцинироваться или нет, каждый священник должен решать сам
Заместитель управделами Московской Патриархии опроверг слухи о том, что всех московских священников принуждают к вакцинации от коронавируса…

Епископ Савва (Тутунов)Заместитель управляющего делами Московской Патриархии Русской Православной Церкви епископ Савва (Тутунов) заявил, что Церковь не требует от священнослужителей и сотрудников приходов в Москве обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

«В последние дни стали циркулировать ложные слухи о намерениях Священноначалия требовать от клириков и сотрудников московских приходов обязательной вакцинации. Вполне официально могу сказать, что таких намерений нет», — написал он в своем Telegram-канале в четверг.

При этом владыка отметил, что «определенные вопросы возникнут лишь у руководителей юридических структур, учрежденных религиозными организациями, если эти юридические структуры (например, магазины) подпадают под постановления городских властей».

От себя он добавил, что рассматривает вакцинацию «как полезную и желательную». «Но каждый решает за себя», — подчеркнул епископ.

Ранее главная санитарная врачиха столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

Русская линия

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