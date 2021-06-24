Русская линия
Сводка новостей от 24 июня 2021

Откуда ноги растут
В Кремле, похоже, решились на принудительную вакцинацию населения не только из-за третьей волны коронавируса, но и по политическим мотивам…

ВакцинацияРоссийские чиновники самого высокого ранга долго заявляли о том, что никакой принудительной вакцинации в стране не будет, однако, после того, как началась третья волна коронавируса, резко изменили свою позицию.

При этом в Кремле преподносили изобретение российской вакцины «Спутник» как нечто, за чем постепенно выстраивается весь мир. Однако в реальности оказалось, что даже российские граждане в своей массе не захотели воспользоваться этим чудо-препаратом. Лишь 10% российских граждан сделали прививку от коронавируса.

Тем временем, в Евросоюзе заявили, что рассчитывают к 27 июня привить, по меньшей мере, одной дозой вакцины 60 процентов взрослого населения — 220 миллионов человек, сообщает «Немецкая волна».

В связи с этим Еврокомиссия ожидает, что в июле будут поставлены не менее 90 миллионов доз вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Кроме того, могут быть получены более 30 миллионов доз вакцины AstraZeneca.

По прогнозу, ЕС удастся достичь цели по полной или частичной вакцинации 70 процентов взрослых жителей до конца июля.

На этом фоне в Кремле, похоже, сочли, что Россия серьёзно отстаёт от Запада, а потому нужны срочные меры, чтобы «догнать и перегнать Америку» и её союзников. Догонять и перегонять «наших западных партнёров» было принято ещё в СССР, сейчас же эта традиция возрождается с новой силой.

Русская линия

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Откуда ноги растут
В Кремле, похоже, решились на принудительную вакцинацию населения не только из-за третьей волны коронавируса, но и по политическим мотивам...

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