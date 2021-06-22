В Кремле прокомментировали слова уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о том, что она получает большое число обращений о дискриминации граждан, отказавшихся от противокоронавирусной вакцинации, сообщает Газета.Ru.

Правозащитница выразила мнение, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой», а механизмы её реализации порождают в обществе лишь «массовый психоз».

Песков отметил, что в Кремле ознакомились с соответствующим заявлением. Пресс-секретарь выразил мнение, что это заявление является поводом для рассмотрения в оперативном штабе ситуации с инфекцией.

«Но ситуация такова, что она требует энергичных мер, и поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет антител, то есть не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это та реальность, в которой приходится жить. То есть ограничительные меры в России в отношении непривитых будут только наращиваться и принудительная вакцинация в продолжится.

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