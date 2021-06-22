На Фанаре готовятся к вторжению в пределы Сербской Православной Церкви

19 июня 2021 года Патриарх Варфоломей принял у себя на Фанаре президента Республики Северная Македония Стево Пендаровски, который прибыл в Стамбул с целой делегацией, сообщает Оrthodoxtimes.com.

Президента, которого сопровождали высокопоставленные чиновники его Администрации и генеральный консул Северной Македонии в Константинополе Актан Аго, приветствовали великий протосинкелл Феодор и обер-секретарь Святейшего Синода архимандрит Григорий вместе с духовенством Патриаршего двора.

Затем Пендаровский и члены его делегации посетили Патриарший собор, и были приняты Патриархом Варфоломеем, который выразил своё восхищение визитом президента во Вселенский Патриархат.

Пендаровски рассказал, что был на Фанаре в начале 2000-х годов, сопровождая тогдашнего президента своей страны в качестве члена его штаба.

На встрече, проходившей в сердечной атмосфере, присутствовали митрополит Халкидонский Эммануил, великий протосинкелл Феодор, обер-секретарь Священного Синода архимандрит Григорий и великий синкелл Иаков, а также сподвижники президента.

Затем последовала закрытая встреча Патриарха и президента, которые обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Вселенский Патриарх поблагодарил президента Стиво Пендаровски за его визит и за интересную беседу, которую они провели.

Русская линия