22 июня 2021 года, в День памяти и скорби — 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром Гимна России Святейший Патриарх, иерархи, духовенство и монашествующие Русской Православной Церкви возгласили «Вечную память» «вождем и воином, за веру и Отечество наше жизнь свою положившим».

Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Святейший Владыка обратился к собравшимся со словом:

«Сегодня скорбный день — 80-я годовщина коварного нападения на нашу страну очень сильного противника, у которого не было ни малейшего сомнения в том, что он захватит Россию, переформатирует нашу жизнь, будет использовать наши ресурсы. У врагов не было никаких сомнений, настолько они силой своей — военной, организационной, финансовой — превышали тогдашнюю нашу силу. Но буквально в первые же часы войны те из них, кто вступил на нашу землю, встретили ожесточённое сопротивление, которое просто поразило их, как и в дальнейшем поражало их мужество наших солдат. И мы знаем, что война, такая страшная, суровая, принесшая столько бед нашему народу, в конце концов, завершилась Великой Победой, и не где-то на рубежах нашего Отечества, но в самом логове врага.

Это историческая Победа всего нашего народа. И хотя в то время Церковь наша, верующие люди не имели той свободы, которую имеют сейчас, но, тем не менее, все объединились в борьбе с врагом — и верующие, и неверующие. Церковь благословляла подвиг наших солдат, офицеров и генералов, и действительно, какое-то удивительное единение народа произошло под тяжестью той страшной опасности, которая нависла над Россией и её народом.

Мы вспоминаем этот день, потому что именно с него начались освобождение и Великая Победа нашего народа. Всех вас, братья, сестры и отцы, благодарю за участие, и пусть Господь помогает нам как духовному воинству работать над тем, чтобы никогда из сердец наших людей не исчезали любовь к Отечеству, готовность в случае необходимости защищать священные ее рубежи.

Благословение Божие да пребывает над всем народом нашим. Храни вас Господь".

Тем временем, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, у стелы на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве также была отслужена заупокойная лития по погибшим в годы войны. Богослужение возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кдаис.

Владыке сослужили духовенство Киева, преподаватели и студенты Киевских духовных школ в священном сане.

После завершения литии владыка Антоний вместе с духовенством и студентами возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

В интервью «Першому Козацькому» владыка отметил, что «нет ни одной семьи, которая бы не испытывала боль из-за последствий той войны». «Я не знаю, что такое дедушка: мой отец маленьким, в 5 лет, видел своего отца, который ушел на войну. И тот не вернулся. Это боль, которая проходит через наше поколение», — подчеркнул митрополит Антоний.

По словам владыки, «наша обязанность — молиться об упокоении душ тех, кто отдал свою жизнь на фронте и тылу, чтобы защитить свое Отечество». «Мы сегодня молились и за здоровье тех фронтовиков — ветеранов, которых так немного осталось. И мы молимся, чтобы Господь дал им здоровья, чтобы их пример был у нас перед глазами. А молитва — это любовь», — сказал архиерей.

Он также подчеркнул, что представители УПЦ молились за мир на Украине, а «Украинская Православная Церковь всегда молится за наш народ, за Родину». Митрополит Антоний отметил, что духовенство УПЦ молится и о том, «чтобы никогда не было больше тех идеологий фашизма и нацизма».

«Потому что гибнут не только жертвы такой идеологии, но, как показывает опыт истории, и сами носители идей нацизма», и если мы «не будем помнить те страницы истории — не будем иметь и будущего», — подытожил управляющий делами УПЦ.

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