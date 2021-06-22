Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Кто не ломается от пыток и репрессий, а сохраняет верность Богу — становится святым»

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время проповеди в Покровском кафедральном соборе в Александрии, где состоялось прославление местночтимых святых УПЦ, призвал верующих следовать их примеру и не искушаться нынешними гонениями на каноническую Церковь на Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По слову Предстоятеля, каждый человек, входя в этот мир, получает дар Святого Духа, благодатью которого и живёт.

«Святой Дух утешает человека, который любит Бога, который боится Бога, который верит Богу, который старается жить благочестивой жизнью, что основано не на человеческих законах, а на Божественных заповедях», — отметил Архипастырь.

Каждый народ, как отметил Блаженнейший владыка, получает от Духа Святого «плоды благодатного сияния». Такими плодами частности являются святые угодники Божии.

«И сегодня мы имеем великих молитвенников — священномучеников пресвитеров, Василия Слотвинского, Феодора Статкевича, Александра Балануци, Иакова Ильичевского», — продолжил владыка, имея в виду прославление местночтимых святых Александрийской епархии.

Его Блаженство пояснил, кто именно становится святым угодником Божиим.

«Велика награда тому человеку, который душу свою положит за верность Богу, который не ломается ни под пытками, ни через репрессии, ни от унижения и обид, а сохраняет верность Христу и себя покоряет Богу, вверяя себя в руки Божии. Такие люди становятся святыми», — заявил владыка.

Как отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, мы, простые люди, всегда боремся за земные сокровища и богатства, зато святые люди хорошо знают, что все люди являются детьми Божьими, и что по-настоящему богат и счастлив лишь тот, кто живёт с Богом.

«Если человек даже завладеет всем миром, то будет глубоко несчастен. Счастье не в количестве богатства, а в величине любви и веры в Бога», — продолжил он.

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