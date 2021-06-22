Глава Синодального отдела назвал причину, по которой политические силы стремятся уничтожить каноническую Церковь на Украине…

Владимир Легойда: Духовное единство Украинской и Русской Церквей — сегодня главное, что связывает народы России и Украины

Выступая в программе «Светлый вечер» в эфире радио «Вера» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал молитвенное стояние, которое прошло у стен Верховной Рады и Офиса президента Украины на этой неделе и назвал истинную причину гонений на УПЦ на Украине, передает Патриархия.Ru.

«Стремление заставить Украинскую Православную Церковь изменить свое название — это попытка продолжения такой политики, проводники которой стараются представить Церковь как агента иностранного государства, что не соответствует действительности, поскольку самоопределение Русской Православной Церкви заключается в отсутствии её привязки к какому-либо конкретному государству», — сообщил В. Легойда.

Глава Синодального отдела подчеркнул, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие представители духовенства неоднократно отмечали: Русская Церковь — это не Церковь Российской Федерации.

Украинская Православная Церковь имеет широчайшие права самоуправления, все вопросы своей внутренней жизни решает самостоятельно, а её духовенство и прихожане — граждане Украины, добавил В. Легойда.

«Связь Украинской Православной Церкви с Русской представляет собой исключительно символическое духовное и историческое единство», — продолжил председатель Синодального отдела.

По словам В. Легойды, сегодня представляется важным подчеркнуть и сохранить это единство, а не продолжать давление на Украинскую Православную Церковь в целях ведения какой-то политической игры.

Ответственные политики не могут игнорировать столь серьёзные требования своих граждан, как те, что прозвучали несколько дней назад во время многотысячного молитвенного стояния православных верующих у стен украинского парламента и Офиса Президента Украины, заключил В. Легойда, выразив надежду, что В.А. Зеленский прислушается к мнению украинцев, вышедших на этот митинг.

Русская линия