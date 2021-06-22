Греческое новостное издание «Romfea» опубликовало историю о том, как несколько десятилетий назад великий чудотворец святитель Спиридон Тримифунтский явился и помог в трудную минуту 5-летнему мальчику из деревни Катикарос на острове Тинос (в составе архипелага Киклады) в Греции, сообщает Православие.Ru.

Мальчик происходил из простой и скромной семьи. Он очень любил своего отца и всегда хотел быть рядом с ним.

Однажды осенним днем отец уехал на похороны в соседнюю деревню Трипотамос, расположенную в получасе ходьбы от их дома, сказав маленькому сыну, что он не может пойти с ним. Однако мальчик так любил быть с отцом, что тайком от матери ускользнул из дома и отправился пешком в Трипотамос.

Через какое-то время ребёнок дошёл до ручья, который не мог перейти, поскольку он сильно разлился из-за недавних дождей. Когда мальчик заплакал, он увидел, как открылась дверь стоявшей у ручья церкви, из неё вышел старик и направился к нему. На нем был шерстяной пастуший плащ и небольшая круглая шапочка.

Беглец объяснил, что шёл в Трипотамос, чтобы найти отца, который не взял его с собой.

«Твоя мама знает, что ты ушёл?» — спросил мужчина. «Нет!», — ответил ребёнок.

«Ты плохо поступил. Хорошие дети всегда говорят своим мамам, когда уходят из дому. Я помогу тебе добраться до Трипотамоса, но больше так не делай».

Он схватил ребёнка за руку, и они, словно перелетев через ручей, оказались на другом берегу. Незнакомец продолжал держать мальчика за руку, пока они не преодолели оставшееся расстояние до Трипотамоса. Когда стала видна деревенская церковь, мужчина отпустил ребёнка и сказал, что он сможет найти отца в церкви.

«Иди с Богом и не забывай: ты должен предупреждать маму, когда выходишь из дому», — повторил старик.

Пройдя небольшое расстояние, ребёнок обернулся, чтобы снова увидеть своего спасителя, но его нигде не было. В храме он нашёл отца, который расстроился, увидев, что сынишка пришёл один. После похорон они направились домой, и когда дошли до церкви у ручья, мальчик рассказал отцу о произошедшем.

Зная, что в этой местности никто не живёт, отец завел сына в храм и спросил, узнаёт ли того доброго незнакомца среди ликов на иконах. Сначала он показал икону Господа Иисуса Христа, затем — Иоанна Крестителя, но мальчик отрицательно качал головой.

Тогда отец показал ему икону святителя Спиридона, и сынишка возбужденно воскликнул: «Это он, папа!»

Отец был ошеломлён и тут же упал на колени, молясь перед иконой великого святителя. Затем они вместе зажгли лампадку перед образом святого и воскурили ладан. Вернувшись домой, мальчик рассказал матери обо всем, что случилось.

С того дня родители по праву стали считать святителя Спиридона покровителем и защитником своего ребёнка и каждую субботу ходили в церковь у ручья зажигать лампаду перед его иконой.

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