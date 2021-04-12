Русская линия
Сводка новостей от 12 апреля 2021

Через несколько дней после заявлений Эрдогана о поддержке «Крымской платформы»
Российские власти приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня…

Президент Турции ЭрдоганРоссия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества „Концерн Титан-2“ в строительстве атомной электростанции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва», — сказала Голикова.

Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией. Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется. Российским туроператорам рекомендуется приостановить деятельность по продаже туров для путешествий в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

Любопытно, что эти ограничения последовали практически сразу же после того, как президент Турции Рэджеп Эрдоган поддержал международную площадку «Крымская платформа» по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер заявил, что Анкара выступает за «территориальную целостность и суверенитет Украины», а ее «принципиальная позиция — непризнание аннексии Крыма». По словам Эрдогана, «Крымская платформа» призвана «объединить» украинские земли. «Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», — сказал он.

Эрдоган добавил, что Турция рассматривает «повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, <…> как «историческую и гуманитарную обязанность». «У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта», — отметил глава государства.

Зеленский находился в Стамбуле в рамках заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). Как сообщил украинский лидер, среди прочего они с Эрдоганом обсудили тему безопасности в Черноморском регионе. По словам Зеленского, взгляды Киева и Анкары в этом вопросе совпадают.

Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа. На нём Киев хочет обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Русская линия

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Через несколько дней после заявлений Эрдогана о поддержке «Крымской платформы»
Российские власти приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня...

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