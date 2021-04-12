Томос «ПЦУ» подтверждает, что Патриарх Варфоломей жаждет быть первым не только по чести, но и по власти, заявил лже-патриарх…

Константинопольский Патриарх Варфоломей не удовлетворяется первенством чести в Православии, он хочет иметь реальную власть, сказал в эфире канала «Украина 24» основоположник украинского раскола, глава «Киевского патриархата» лже-патриарх Филарет Денисенко, сообщает СПЖ.

В доказательство своих слов Денисенко привёл в пример Томос «ПЦУ», выданный главой Фанара. В нём прописано ограничение деятельности этой организации только пределами Украины, а диаспора в Европе и в США таким образом должна достаться патриарху Варфоломею.

«Томос не на пользу украинской церкви потому, что ограничивает её деятельность границами Украины, — сказал глава УПЦ КП. — И поэтому название дали не УПЦ, а ПЦУ, т. е. вы имеете полномочия только в границах Украины, а за границами Украины украинцы подчиняются не вам, а Константинопольскому патриарху, и в томосе об этом сказано».

Денисенко считает, что украинская диаспора не согласна на подчинение Фанару и поэтому не признает Епифания Думенко своим главой, а остаётся в «Киевском патриархате». «Украинская диаспора не хочет подчиняться Константинопольскому Патриарху, а Епифаний в соответствии с Томосом не имеет права принимать в свою церковь украинскую диаспору, — сказал глава УПЦ КП. — И поэтому они принадлежат к „Киевскому патриархату“ в Европе, США, Австралии и Латинской Америке».

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